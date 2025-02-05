05 февраля 2025

В Кургане часть Заозерного и ледовый дворец Парышева временно останутся без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунальщики предупредили о временном отключении воды в Заозерном 7 февраля
Коммунальщики предупредили о временном отключении воды в Заозерном 7 февраля Фото:

В Кургане 7 февраля часть домов в двух микрорайонах Заозерного, детский сад и Ледовый дворец имени Парышева временно останутся без холодного водоснабжения. Это связано с врезкой нового участка водопровода в централизованную сеть. Об этом сообщили в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

«Ограничение водоснабжения коснется домов в 1, 1А и 2 микрорайонах, а также Ледового дворца, детского сада №129 и нескольких трансформаторных подстанций. Работы продлятся с 09:00 до 21:00», — уточнили в канале.

Без воды, по данным коммунальщиков, останутся следующие адреса:

  • 1-й микрорайон: 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 26, 26а, 27, 33, 33б, 34 (детский сад №129), 35, 35 корпусы 1, 38;
  • 1А микрорайон: 7 (Ледовый дворец), 11;
  • 2-й микрорайон: 20г;
  • Трансформаторные подстанции №114, 143.

Жителей просят заранее запастись водой. Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения всех необходимых работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 7 февраля часть домов в двух микрорайонах Заозерного, детский сад и Ледовый дворец имени Парышева временно останутся без холодного водоснабжения. Это связано с врезкой нового участка водопровода в централизованную сеть. Об этом сообщили в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «Ограничение водоснабжения коснется домов в 1, 1А и 2 микрорайонах, а также Ледового дворца, детского сада №129 и нескольких трансформаторных подстанций. Работы продлятся с 09:00 до 21:00», — уточнили в канале. Без воды, по данным коммунальщиков, останутся следующие адреса: Жителей просят заранее запастись водой. Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения всех необходимых работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...