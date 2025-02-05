В Кургане 7 февраля часть домов в двух микрорайонах Заозерного, детский сад и Ледовый дворец имени Парышева временно останутся без холодного водоснабжения. Это связано с врезкой нового участка водопровода в централизованную сеть. Об этом сообщили в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».
«Ограничение водоснабжения коснется домов в 1, 1А и 2 микрорайонах, а также Ледового дворца, детского сада №129 и нескольких трансформаторных подстанций. Работы продлятся с 09:00 до 21:00», — уточнили в канале.
Без воды, по данным коммунальщиков, останутся следующие адреса:
- 1-й микрорайон: 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 26, 26а, 27, 33, 33б, 34 (детский сад №129), 35, 35 корпусы 1, 38;
- 1А микрорайон: 7 (Ледовый дворец), 11;
- 2-й микрорайон: 20г;
- Трансформаторные подстанции №114, 143.
Жителей просят заранее запастись водой. Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения всех необходимых работ.
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