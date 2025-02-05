05 февраля 2025

В Свердловской области появится новый туристический маршрут

В Свердловской области появится туристический маршрут в честь писателя Бажова
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут посвятят в том числе произведениям Бажова
Маршрут посвятят в том числе произведениям Бажова Фото:

В Свердловской области планируют создать туристический маршрут, посвященный уральскому писателю Павлу Бажову. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

«В этом году мы запланировали новый национальный маршрут в Свердловской области. Он станет уже третьим и связан с бажовской тематикой — это самоцветы, музеи, связанные с писателем, с его произведениями, объекты, которых очень много на территории области», — поделилась Туканова на пресс-конференции ТАСС. 

Также запланировано создание двух автомобильных маршрутов. Их будут продвигать на федеральном уровне.

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В Свердловской области планируют создать туристический маршрут, посвященный уральскому писателю Павлу Бажову. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова. «В этом году мы запланировали новый национальный маршрут в Свердловской области. Он станет уже третьим и связан с бажовской тематикой — это самоцветы, музеи, связанные с писателем, с его произведениями, объекты, которых очень много на территории области», — поделилась Туканова на пресс-конференции ТАСС.  Также запланировано создание двух автомобильных маршрутов. Их будут продвигать на федеральном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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