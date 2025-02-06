В Свердловской области поймали киберпреступника. Фото

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Аферист устанавливал жертвам вирусы на смартфоны и воровал деньги Фото:

В Туринске (Свердловская область) полицейские задержали 20-летнего айтишника, который с помощью вирусов воровал деньги у граждан. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Силовую операцию провели сотрудники из подразделения по борьбе с киберпреступностью областного ГУ МВД. «Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, которые потеряли сотовые или ищут без вести пропавших. Им он предлагал установить специальное ПО, но после их телефоны начинали работать некорректно, а с банковских счетов пропадали сбережения», — сказал Горелых. По его словам, от действий юноши пострадали 12 человек, точный ущерб устанавливается.

Против айтишника возбуждено дело по статьям «Кража», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Распространение вредоносных программ». Он признался в преступлении. Мерой пресечения ему избрали подписку о невыезде. «Пресс-служба свердловской полиции призывает граждан не устанавливать на свои устройства сомнительное программное обеспечение, чтобы не угодить в сети мошенников», — посоветовал Горелых.

Вероятный злоумышленник
Вероятный злоумышленник
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Его компьютер
Его компьютер
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В Туринске (Свердловская область) полицейские задержали 20-летнего айтишника, который с помощью вирусов воровал деньги у граждан. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Силовую операцию провели сотрудники из подразделения по борьбе с киберпреступностью областного ГУ МВД. «Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, которые потеряли сотовые или ищут без вести пропавших. Им он предлагал установить специальное ПО, но после их телефоны начинали работать некорректно, а с банковских счетов пропадали сбережения», — сказал Горелых. По его словам, от действий юноши пострадали 12 человек, точный ущерб устанавливается. Против айтишника возбуждено дело по статьям «Кража», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Распространение вредоносных программ». Он признался в преступлении. Мерой пресечения ему избрали подписку о невыезде. «Пресс-служба свердловской полиции призывает граждан не устанавливать на свои устройства сомнительное программное обеспечение, чтобы не угодить в сети мошенников», — посоветовал Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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