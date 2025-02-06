В Свердловской области поймали киберпреступника. Фото

06 февраля 2025 в 13:21 Размер текста - 17 +

Аферист устанавливал жертвам вирусы на смартфоны и воровал деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Туринске (Свердловская область) полицейские задержали 20-летнего айтишника, который с помощью вирусов воровал деньги у граждан. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Силовую операцию провели сотрудники из подразделения по борьбе с киберпреступностью областного ГУ МВД. «Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, которые потеряли сотовые или ищут без вести пропавших. Им он предлагал установить специальное ПО, но после их телефоны начинали работать некорректно, а с банковских счетов пропадали сбережения», — сказал Горелых. По его словам, от действий юноши пострадали 12 человек, точный ущерб устанавливается. Против айтишника возбуждено дело по статьям «Кража», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Распространение вредоносных программ». Он признался в преступлении. Мерой пресечения ему избрали подписку о невыезде. «Пресс-служба свердловской полиции призывает граждан не устанавливать на свои устройства сомнительное программное обеспечение, чтобы не угодить в сети мошенников», — посоветовал Горелых. Вероятный злоумышленник Фото: предоставлено Валерием Горелых Его компьютер Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Туринске (Свердловская область) полицейские задержали 20-летнего айтишника, который с помощью вирусов воровал деньги у граждан. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Силовую операцию провели сотрудники из подразделения по борьбе с киберпреступностью областного ГУ МВД. «Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, которые потеряли сотовые или ищут без вести пропавших. Им он предлагал установить специальное ПО, но после их телефоны начинали работать некорректно, а с банковских счетов пропадали сбережения», — сказал Горелых. По его словам, от действий юноши пострадали 12 человек, точный ущерб устанавливается. Против айтишника возбуждено дело по статьям «Кража», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Распространение вредоносных программ». Он признался в преступлении. Мерой пресечения ему избрали подписку о невыезде. «Пресс-служба свердловской полиции призывает граждан не устанавливать на свои устройства сомнительное программное обеспечение, чтобы не угодить в сети мошенников», — посоветовал Горелых.