В Туринске (Свердловская область) полицейские задержали 20-летнего айтишника, который с помощью вирусов воровал деньги у граждан. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Силовую операцию провели сотрудники из подразделения по борьбе с киберпреступностью областного ГУ МВД. «Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, которые потеряли сотовые или ищут без вести пропавших. Им он предлагал установить специальное ПО, но после их телефоны начинали работать некорректно, а с банковских счетов пропадали сбережения», — сказал Горелых. По его словам, от действий юноши пострадали 12 человек, точный ущерб устанавливается.
Против айтишника возбуждено дело по статьям «Кража», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Распространение вредоносных программ». Он признался в преступлении. Мерой пресечения ему избрали подписку о невыезде. «Пресс-служба свердловской полиции призывает граждан не устанавливать на свои устройства сомнительное программное обеспечение, чтобы не угодить в сети мошенников», — посоветовал Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!