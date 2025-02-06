В Челябинске полицейские задержали группу молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на 28-летнего мужчину. Злоумышленники, используя фейковый аккаунт девушки в мессенджере, выманили его на «свидание», где избили и похитили телефон стоимостью около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Потерпевший получил телесные повреждения у дома по улице Советской. Он пояснил, что в одном из мессенджеров познакомился с девушкой, которая в ходе переписки предложила встретиться ночью у нее дома. Когда потерпевший прибыл на указанный адрес, к нему подошли неизвестные парни. В ходе ссоры незнакомцы нанесли ему удары, похитили сотовый телефон и скрылись на машине „Мерседес“», — сообщили в пресс-службе полиции.
В ведомстве уточнили, что у пострадавшего диагностировали перелом глазницы. Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, оперативно остановили сотрудники ГАИ. Были задержаны четверо жителей Челябинской области в возрасте от 17 до 26 лет, двое из которых ранее судимы. Их доставили в отдел полиции «Центральный». По месту проживания подозреваемых прошли обыски, похищенный телефон изъят.
«Молодые люди создали в мессенджере фейковый аккаунт от имени девушки, ищущей себе пару, стали переписываться с потерпевшим. Назначили ему встречу, чтобы ограбить», — пояснили в полиции. Силовики возбудили уголовное дело, сейчас проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время нападавшим будет избрана мера пресечения.
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