Слепой DJ Иван Русинов из Верхней Пышмы прославился в соцсетях за три дня

Популярные музыканты уже начали предлагать Ивану сотрудничество (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

18-летний Иван Русинов из Верхней Пышмы (Свердловская область) прославился на всю Россию всего за три дня. Мама парня выложила видео о незрячем DJ в соцсети, после чего на юношу посыпались слова поддержки от звезд. Среди тех, кто заметил Русинова, оказались юморист Михаил Галустян, DJ Грув, певец Bahh Tee и различные блогеры.

Иван учится в школе для слабовидящих детей: у него атрофия зрительного нерва и он никогда не видел этот мир. Диджеинг стал для него способом самовыражения — музыка помогает успокоиться. Молодой человек выступает под ником Dj Abobus.

«Я создаю миксы в жанре progressive house. Моя цель — стать независимым состоявшимся человеком, известным DJ, собрать целый стадион. Возможно, мой путь вдохновит других ребят, похожих на меня, и покажет, что невозможное возможно», — пишет о себе музыкант.

Ваня признавался, что поначалу ему страшно было появляться в соцсетях, но очень хотелось делиться треками и рассказами о том, как живет незрячий парень. За три дня видео, которое сняла Елена Русинова, мама парня, собрало 1,9 млн просмотров в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В комментариях звезды поддерживают начинающего музыканта. «Ваня! Ты супермолодец», — пишет DJ Грув, «Мне нравятся твои треки», — говорит Галустян, «Иван, больших высот! Двери моего лейбла открыты для Вас всегда», — сообщает Bahh Tee. Иван пока сам не верит такой популярности. «Неужели теперь в меня верит еще столько людей?» — говорит парень.

Скриншот со страницы dj_abobus в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

Скриншот со страницы dj_abobus в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

Скриншот со страницы dj_abobus в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)