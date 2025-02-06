ВСУ лишились крупной группировки около Красноармейска

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ВСУ понесли потери в попытке удержать позиции около Красноармейска, пишут СМИ
ВСУ понесли потери в попытке удержать позиции около Красноармейска, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ДНР ВСУ лишились крупной группировки, которая находилась около Красноармейска. Об этом сообщили в силовых структурах. 

 «В Удачное и его окрестности противник перебрасывал резервы, укреплял силы. Там была крупная группировка ВСУ, существенная ее часть уничтожена», — заявил источник ТАСС. 

Согласно данным источника, украинские вооруженные силы прилагают усилия для сохранения контроля над железнодорожной станцией в населенном пункте Удачное. Доступ к станции обеспечивает железнодорожная линия, которая на данный момент находится в основном под контролем российских военных.

ВС РФ активно продвигаются на этом направлении в последнее время, пишет «Царьград». До этого ВС РФ взяли несколько населенных пунктов рядом с городом. 

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В ДНР ВСУ лишились крупной группировки, которая находилась около Красноармейска. Об этом сообщили в силовых структурах.   «В Удачное и его окрестности противник перебрасывал резервы, укреплял силы. Там была крупная группировка ВСУ, существенная ее часть уничтожена», — заявил источник ТАСС.  Согласно данным источника, украинские вооруженные силы прилагают усилия для сохранения контроля над железнодорожной станцией в населенном пункте Удачное. Доступ к станции обеспечивает железнодорожная линия, которая на данный момент находится в основном под контролем российских военных. ВС РФ активно продвигаются на этом направлении в последнее время, пишет «Царьград». До этого ВС РФ взяли несколько населенных пунктов рядом с городом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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