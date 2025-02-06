В ДНР ВСУ лишились крупной группировки, которая находилась около Красноармейска. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В Удачное и его окрестности противник перебрасывал резервы, укреплял силы. Там была крупная группировка ВСУ, существенная ее часть уничтожена», — заявил источник ТАСС.
Согласно данным источника, украинские вооруженные силы прилагают усилия для сохранения контроля над железнодорожной станцией в населенном пункте Удачное. Доступ к станции обеспечивает железнодорожная линия, которая на данный момент находится в основном под контролем российских военных.
ВС РФ активно продвигаются на этом направлении в последнее время, пишет «Царьград». До этого ВС РФ взяли несколько населенных пунктов рядом с городом.
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