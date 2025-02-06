Два антициклона сойдутся над Челябинской областью

Два антициклона объединятся над территорией Челябинской области 7 февраля. Это станет причиной резких и сильных перепадов температуры в регионе.
«В течение суток произойдет объединение Сибирского антициклона с теплым Атлантическим антициклоном. Вместе они образуют обширную полосу высокого давления, под влиянием которой ожидается погода без осадков и со слабым ветром, но со значительными суточными амплитудами температур», — сообщили в челябинском гидрометцентре.
Синоптики обещают, что 7 февраля в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром местами ожидаются туманы и изморозь. Ветер 2-7 метров, на юге местами порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -10 до-15, в горах и низинах до -20, днем минус 2- минус 7, в низинах до -10.
В Челябинске будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром в низинах возможен туман. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 ниже нуля, днем 4-6 мороза.
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