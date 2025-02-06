В Челябинске участок под КРТ возле элитной Тарасовки продали за 165 миллионов рублей

В Челябинске завершился аукцион по комплексному развитию территории (КРТ) в Центральном районе. Участок выставлялся за 11 млн рублей. Победитель заплатит 165 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
«На аукцион заявилось 11 участников, начальная цена возросла с 11 млн до 165 млн рублей. Победителем признано ООО СЗ „Территория будущего“, с которым теперь будет заключен договор. Новая территория, которую ждет комплексное развитие, расположена в районе Карпова пруда в границах улиц Татищева, Медовая, Тенистая, Северная», — сообщили в пресс-службе.
В рамках КРТ на первом этапе победителю необходимо представить в мэрию документацию по планировке территории и концепцию проекта. Должно быть предусмотрено размещение новых объектов с учетом инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, которые необходимы для обслуживания не только планируемой застройки, но и существующей рядом с ней.
Участок находится недалеко от поселков Шершни и Тарасовка. Общая площадь застройки составит 266 тысяч квадратных метров.
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