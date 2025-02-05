05 февраля 2025

В Пермском крае продается турбаза у реки по цене квартиры

В Красновишерске за 5,5 млн рублей продается турбаза из трех домов
© Служба новостей «URA.RU»
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База является любимым мeстoм pыбaков и oxотникoв
База является любимым мeстoм pыбaков и oxотникoв Фото:

В селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей, что является средней стоимостью двухкомнатной квартиры на вторичном рынке краевой столицы.

«Продается туристическая база в Пермском крае. Расположена на берегу реки Язьва. На участке три благоустроенных бревенчатых дома. Общая вместимость — 17 человек. База является любимым мeстoм pыбaков и oxотникoв», — говорится на сайте бесплатных объявлений.

На участке расположена баня, беседка и хозяйственные постройки. Также остается туристическое снаряжение: катамараны, палатки и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают недостроенную базу отдыха на берегу реки Чусовой. Цена объекта составила почти 13 млн рублей.

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В селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей, что является средней стоимостью двухкомнатной квартиры на вторичном рынке краевой столицы. «Продается туристическая база в Пермском крае. Расположена на берегу реки Язьва. На участке три благоустроенных бревенчатых дома. Общая вместимость — 17 человек. База является любимым мeстoм pыбaков и oxотникoв», — говорится на сайте бесплатных объявлений. На участке расположена баня, беседка и хозяйственные постройки. Также остается туристическое снаряжение: катамараны, палатки и прочее. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают недостроенную базу отдыха на берегу реки Чусовой. Цена объекта составила почти 13 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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