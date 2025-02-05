В Пермском крае продается турбаза у реки по цене квартиры

В селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей, что является средней стоимостью двухкомнатной квартиры на вторичном рынке краевой столицы.
«Продается туристическая база в Пермском крае. Расположена на берегу реки Язьва. На участке три благоустроенных бревенчатых дома. Общая вместимость — 17 человек. База является любимым мeстoм pыбaков и oxотникoв», — говорится на сайте бесплатных объявлений.
На участке расположена баня, беседка и хозяйственные постройки. Также остается туристическое снаряжение: катамараны, палатки и прочее.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают недостроенную базу отдыха на берегу реки Чусовой. Цена объекта составила почти 13 млн рублей.
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