Мошенники развели на 19,5 млн генерал-лейтенанта в отставке

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Мошенники обманом украли у военного на пенсии 19,5 млн рублей
Мошенники обманом украли у военного на пенсии 19,5 млн рублей Фото:

Генерал-лейтенант в отставке Герман Гриднев отдал телефонным мошенникам около 19,5 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Они [мошенники] убедили мужчину, что часть денег с его счета похищена и переведена в пользу ВСУ. Чтобы получить алиби, Гридневу предложили передать оставшуюся у него сумму денег специальному человеку», — передает ТАСС со ссылкой на источники. Отмечается, что 85-летний военный в итоге собрал порядка 19,5 млн рублей.

Ранее неизвестные уже связывались с генерал-лейтенантом. Тогда они выдали себя за сотрудников оператора связи и запросили его данные для якобы необходимой перерегистрации телефона. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В 1990 годах Гриднев занимал пост в Генеральном штабе ВС РФ. В последнее время он возглавлял Совет ветеранов Коптевского района.

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Генерал-лейтенант в отставке Герман Гриднев отдал телефонным мошенникам около 19,5 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Они [мошенники] убедили мужчину, что часть денег с его счета похищена и переведена в пользу ВСУ. Чтобы получить алиби, Гридневу предложили передать оставшуюся у него сумму денег специальному человеку», — передает ТАСС со ссылкой на источники. Отмечается, что 85-летний военный в итоге собрал порядка 19,5 млн рублей. Ранее неизвестные уже связывались с генерал-лейтенантом. Тогда они выдали себя за сотрудников оператора связи и запросили его данные для якобы необходимой перерегистрации телефона. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В 1990 годах Гриднев занимал пост в Генеральном штабе ВС РФ. В последнее время он возглавлял Совет ветеранов Коптевского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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