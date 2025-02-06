Мошенники развели на 19,5 млн генерал-лейтенанта в отставке

Генерал-лейтенант в отставке Герман Гриднев отдал телефонным мошенникам около 19,5 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Они [мошенники] убедили мужчину, что часть денег с его счета похищена и переведена в пользу ВСУ. Чтобы получить алиби, Гридневу предложили передать оставшуюся у него сумму денег специальному человеку», — передает ТАСС со ссылкой на источники. Отмечается, что 85-летний военный в итоге собрал порядка 19,5 млн рублей.
Ранее неизвестные уже связывались с генерал-лейтенантом. Тогда они выдали себя за сотрудников оператора связи и запросили его данные для якобы необходимой перерегистрации телефона. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
В 1990 годах Гриднев занимал пост в Генеральном штабе ВС РФ. В последнее время он возглавлял Совет ветеранов Коптевского района.
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