В Роспотребнадзоре рассказали, сколько «Светофоров» закрыли в Тюменской области

Магазины в Тюменской области начали закрывать в конце января
В Тюменской области закрыли семь магазинов сети «Светофор». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«В связи с выявленными грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, деятельность семи предприятий торговли „Светофор“ решением судов была приостановлена на срок от семи до 60 суток», — сообщили в ведомстве. В настоящее время в регионе не работают следующие магазины:
- село Абатское (Гагарина, 19);
- Ишим (малая Садовая, 207, Луначарского, 46);
- Тюмень (30 лет Победы, 91а, 50 лет Октября, 67, Ветеранов Труда, 58, Калинина, 61).
Проверки сети «Светофор» начались по всей стране. Первые сообщения о закрытии магазинов в Тюмени появились в конце января.
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