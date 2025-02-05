05 февраля 2025

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько «Светофоров» закрыли в Тюменской области

В Тюменской области закрыли семь магазинов сети «Светофор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины в Тюменской области начали закрывать в конце января
Магазины в Тюменской области начали закрывать в конце января Фото:

В Тюменской области закрыли семь магазинов сети «Светофор». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«В связи с выявленными грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, деятельность семи предприятий торговли „Светофор“ решением судов была приостановлена на срок от семи до 60 суток», — сообщили в ведомстве. В настоящее время в регионе не работают следующие магазины:

  • село Абатское (Гагарина, 19);
  • Ишим (малая Садовая, 207, Луначарского, 46);
  • Тюмень (30 лет Победы, 91а, 50 лет Октября, 67, Ветеранов Труда, 58, Калинина, 61).

Проверки сети «Светофор» начались по всей стране. Первые сообщения о закрытии магазинов в Тюмени появились в конце января.

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В Тюменской области закрыли семь магазинов сети «Светофор». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «В связи с выявленными грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, деятельность семи предприятий торговли „Светофор“ решением судов была приостановлена на срок от семи до 60 суток», — сообщили в ведомстве. В настоящее время в регионе не работают следующие магазины: Проверки сети «Светофор» начались по всей стране. Первые сообщения о закрытии магазинов в Тюмени появились в конце января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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