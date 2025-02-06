Раскрыты новые детали по делу арестованного за взятку свердловского экс-министра

Свердловского экс-министра обвинили в получении взятки за покровительство

06 февраля 2025 в 15:31 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов находится в СИЗО по обвинению в получении взятки Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Бывшего министра Свердловской области Николая Смирнова обвиняют в получении взятки через посредника за общее покровительство. Новые обстоятельства резонансного дела вскрылись на суде, где рассматривают апелляцию на меру пресечения Смирнову, который сейчас находится в СИЗО. Подробности сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале заседания адвокаты Смирнова ходатайствовали о том, чтобы провести суд в закрытом режиме, так как планируют раскрывать диагнозы подзащитного. Судья удовлетворила его лишь частично: на момент, когда будут говорить про здоровье экс-чиновника, журналистов пообещали выгнать. «Органами предварительного следствия Смирнов обвиняется в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство в особо крупном размере. Возбуждены уголовные дела в отношении… [бывшего замглавы минЖКХ Игоря] Чикризова, в отношении [другого зама Смирнова Андрея] Кислицыны, 22 января 2025 года возбуждено дело в отношении Смирнова по ч.6 ст. 290 УК РФ. 22 января указанные уголовные дела соединены в одно производство», — зачитала обстоятельства дела судья. 23 января Смирнова допросили в качестве подозреваемого, в этот же день задержали и предъявили обвинение. Подробнее о деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего министра Свердловской области Николая Смирнова обвиняют в получении взятки через посредника за общее покровительство. Новые обстоятельства резонансного дела вскрылись на суде, где рассматривают апелляцию на меру пресечения Смирнову, который сейчас находится в СИЗО. Подробности сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале заседания адвокаты Смирнова ходатайствовали о том, чтобы провести суд в закрытом режиме, так как планируют раскрывать диагнозы подзащитного. Судья удовлетворила его лишь частично: на момент, когда будут говорить про здоровье экс-чиновника, журналистов пообещали выгнать. «Органами предварительного следствия Смирнов обвиняется в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство в особо крупном размере. Возбуждены уголовные дела в отношении… [бывшего замглавы минЖКХ Игоря] Чикризова, в отношении [другого зама Смирнова Андрея] Кислицыны, 22 января 2025 года возбуждено дело в отношении Смирнова по ч.6 ст. 290 УК РФ. 22 января указанные уголовные дела соединены в одно производство», — зачитала обстоятельства дела судья. 23 января Смирнова допросили в качестве подозреваемого, в этот же день задержали и предъявили обвинение. Подробнее о деле — в сюжете агентства.