Двое жителей Пыть-Яха пойдут под суд за угрозу убийством приятелю и угон его автомобиля. Они попросили товарища довезти их в Нефтеюганск, а во время поездки один из фигурантов закурил в машине, чем и вызвал недовольства у водителя. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Владелец остановил легковушку и потребовал приятелей покинуть салон. Разозлившись, один из знакомых нанес заявителю несколько ударов, высказывая угрозы в его адрес. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший убежал, бросив автомобиль. Сообщники уехали в соседний город», — следует из сообщения.
Вернувшись в Пыть-Ях, они выманили хозяина на улицу под предлогом вернуть машину. Однако мужчину снова избили. А у автомобиля сломали боковое зеркало.
Полицейским фигуранты признались, что поехали в Нефтеюганск за наркотиками уже в состоянии опьянения. Кроме административных протоколов, на югорчан возбудили уголовное дело по трем статьям. Приговор вынесет суд.
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