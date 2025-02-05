05 февраля 2025

Жители ХМАО угрожали убить приятеля, а затем угнали его авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фигурант спровоцировал конфликт, закурив в салоне
Фигурант спровоцировал конфликт, закурив в салоне Фото:

Двое жителей Пыть-Яха пойдут под суд за угрозу убийством приятелю и угон его автомобиля. Они попросили товарища довезти их в Нефтеюганск, а во время поездки один из фигурантов закурил в машине, чем и вызвал недовольства у водителя. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Владелец остановил легковушку и потребовал приятелей покинуть салон. Разозлившись, один из знакомых нанес заявителю несколько ударов, высказывая угрозы в его адрес. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший убежал, бросив автомобиль. Сообщники уехали в соседний город», — следует из сообщения.

Вернувшись в Пыть-Ях, они выманили хозяина на улицу под предлогом вернуть машину. Однако мужчину снова избили. А у автомобиля сломали боковое зеркало.

Полицейским фигуранты признались, что поехали в Нефтеюганск за наркотиками уже в состоянии опьянения. Кроме административных протоколов, на югорчан возбудили уголовное дело по трем статьям. Приговор вынесет суд.

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Двое жителей Пыть-Яха пойдут под суд за угрозу убийством приятелю и угон его автомобиля. Они попросили товарища довезти их в Нефтеюганск, а во время поездки один из фигурантов закурил в машине, чем и вызвал недовольства у водителя. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Владелец остановил легковушку и потребовал приятелей покинуть салон. Разозлившись, один из знакомых нанес заявителю несколько ударов, высказывая угрозы в его адрес. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший убежал, бросив автомобиль. Сообщники уехали в соседний город», — следует из сообщения. Вернувшись в Пыть-Ях, они выманили хозяина на улицу под предлогом вернуть машину. Однако мужчину снова избили. А у автомобиля сломали боковое зеркало. Полицейским фигуранты признались, что поехали в Нефтеюганск за наркотиками уже в состоянии опьянения. Кроме административных протоколов, на югорчан возбудили уголовное дело по трем статьям. Приговор вынесет суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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