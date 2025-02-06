В России уничтожили десять американских реактивных снарядов

Минобороны: силы ПВО ВС РФ сбили десять снарядов HIMARS
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Средства ПВО сбили 10 снарядов HIMARS и 106 беспилотников за сутки
Средства ПВО сбили 10 снарядов HIMARS и 106 беспилотников за сутки Фото:
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Силы ПВО ВС РФ уничтожили за сутки десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США. Об этом сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США...», — сообщает военное ведомство. Полная сводка опубликована в официальном telegram-канале Минобороны

Там же сказано, что за сутки средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 106 украинских БПЛА самолетного типа. А оперативно-тактическая авиация нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Об этом так же говорится в официальной сводке военного ведомства. 

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Силы ПВО ВС РФ уничтожили за сутки десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США. Об этом сообщает Минобороны России. «Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США...», — сообщает военное ведомство. Полная сводка опубликована в официальном telegram-канале Минобороны.  Там же сказано, что за сутки средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 106 украинских БПЛА самолетного типа. А оперативно-тактическая авиация нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Об этом так же говорится в официальной сводке военного ведомства. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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