В России уничтожили десять американских реактивных снарядов

Силы ПВО ВС РФ уничтожили за сутки десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США. Об этом сообщает Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США...», — сообщает военное ведомство. Полная сводка опубликована в официальном telegram-канале Минобороны.
Там же сказано, что за сутки средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили 106 украинских БПЛА самолетного типа. А оперативно-тактическая авиация нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Об этом так же говорится в официальной сводке военного ведомства.
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