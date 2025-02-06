06 февраля 2025

Известный тюменский долгострой превратят в четырехэтажный ТЦ. Эксклюзив

В Тюмени на Мысу на месте долгостроя откроют торговый центр
© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ откроют до конца 2026 года
ТЦ откроют до конца 2026 года Фото:

В Тюмени не будут сносить долгострой на улице Малиновского, здание доработают и откроют внутри торговый центр. Об этом URA.RU рассказал представитель застройщика ООО «Натали-С» Андрей Александрович. По его словам, объект планируют сдать в конце 2026 года. 

«У компании недавно сменился собственник. С целью достроить объект, мы занимаемся документацией, так как прошлая требует обновления. Также продлим разрешение на строительство. Откроем торговый центр, этажность здания сохранится. Все будет на современном уровне», — рассказал в разговоре с URA.RU представитель компании.

Он добавил, что для строительства ТЦ планируется привлечь инвесторов. Пристройки рядом (за исключением кафе) хотят снести и организовать на их месте парковку.

По данным главного управления строительства региона, изначально на участке строили рынок с автостоянкой. Позднее застройщик принял решение о консервации объекта.

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В Тюмени не будут сносить долгострой на улице Малиновского, здание доработают и откроют внутри торговый центр. Об этом URA.RU рассказал представитель застройщика ООО «Натали-С» Андрей Александрович. По его словам, объект планируют сдать в конце 2026 года.  «У компании недавно сменился собственник. С целью достроить объект, мы занимаемся документацией, так как прошлая требует обновления. Также продлим разрешение на строительство. Откроем торговый центр, этажность здания сохранится. Все будет на современном уровне», — рассказал в разговоре с URA.RU представитель компании. Он добавил, что для строительства ТЦ планируется привлечь инвесторов. Пристройки рядом (за исключением кафе) хотят снести и организовать на их месте парковку. По данным главного управления строительства региона, изначально на участке строили рынок с автостоянкой. Позднее застройщик принял решение о консервации объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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