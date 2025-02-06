В Тюмени не будут сносить долгострой на улице Малиновского, здание доработают и откроют внутри торговый центр. Об этом URA.RU рассказал представитель застройщика ООО «Натали-С» Андрей Александрович. По его словам, объект планируют сдать в конце 2026 года.
«У компании недавно сменился собственник. С целью достроить объект, мы занимаемся документацией, так как прошлая требует обновления. Также продлим разрешение на строительство. Откроем торговый центр, этажность здания сохранится. Все будет на современном уровне», — рассказал в разговоре с URA.RU представитель компании.
Он добавил, что для строительства ТЦ планируется привлечь инвесторов. Пристройки рядом (за исключением кафе) хотят снести и организовать на их месте парковку.
По данным главного управления строительства региона, изначально на участке строили рынок с автостоянкой. Позднее застройщик принял решение о консервации объекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!