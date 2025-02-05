В ХМАО стал популярен трендовый способ покупки квартир в новостройках, заменивший ипотеку

На первичном рынке Ханты-Мансийского автономного округа стала популярна покупка квартир в рассрочку. Ситуацию связывают с удорожанием ипотечных кредитов, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».
«В последние месяцы 2024 года спрос на первичном рынке во многом поддерживали рассрочки, которые стали одним из драйверов продаж. На фоне текущих рыночных ставок по ипотеке многие застройщики адаптируют свои предложения, предлагая рассрочку в качестве альтернативы ипотечным кредитам после завершения массовой льготной ипотеки», — рассказал агентству управляющий директор направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев.
Нередко югорчане покупают квартиры в рассрочку, например, до ввода дома. А после переходят на ипотечные платежи. Такая сделка может быть выгоднее, поскольку во время рассрочки не нужно платить проценты. Базовые ипотечные ставки на первичном рынке достигли почти 30%. А среди популярных льготных программ с низким процентом на первичном рынке остались лишь семейная и IT-ипотека.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре упали цены на долгосрочную аренду однокомнатных квартир. Тогда аналитики связывали тенденцию с увеличением рынка съемного жилья по региону.
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