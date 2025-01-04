Какие потрясения грядут на рынке недвижимости ХМАО

Почему югорчане скупают квартиры за наличку и скинут ли цены застройщики в 2025 году

05 января 2025 в 09:15 Размер текста - 17 +

Ипотечные ставки росли весь год Фото: Анна Майорова © URA.RU Рынок жилья в 2024 году сотрясали растущие ставки, отмена и изменения льготных ипотек. На фоне этого югорчане стали брать «вторичку» за наличные, а покупка квартиры в новостройке, как и строительство загородного дома стали сложнее. О главных трендах рынка недвижимости прошлого и нового года — в материале URA.RU. Вторичка за наличку Базовые ипотечные ставки на вторичном рынке за год добрались до 30% годовых. Из-за этого проводить сделки жители региона стали прежде всего за наличные. Например, в Нижневартовске, по данным компании «Этажи» большую часть вторички продают именно за «живые деньги». В остальном покупатели берут небольшие кредиты, которые стараются побыстрее закрыть. «Наличные всегда ранее составляли около 30% рынка. Сейчас эти 30%, превратились примерно в 80% от всех продаж. Количество сделок за наличные, по сравнению с прошлым годом возросло. А ипотечные сделки на вторичном рынке почти остановились», — рассказывает риелтор филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. Большинство сделок на вторичном рынке проходят за наличные средства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прежде всего, считают риелторы, спросом на вторичном рынке будут пользоваться квартиры по бросовым ценам. Например, по данным компании, в Сургуте в среднем квадратный метр продают за 125 тысяч рублей, в Нижневартовске — около 82. При этом, скидывать цены владельцы в среднем готовы на 5-6%. Тем временем на быструю продажу по рыночной или повышенной цене может продаваться лишь эксклюзивное жилье. Это объекты с уникальной планировкой, ремонтом или расположением в городе. Такие квартиры находят своего покупателя даже во время сильной турбулентности на рынке. «В остальном, в следующем году пока не будет значительного снижения ставок, мы не ждем каких-то изменений по продаже именно за счет ипотечного кредитования. То есть, будет оставаться наличка», — уточняет Лещев. Скинут ли цены застройщики? Одним из главных драйверов продаж жилья в новостройках примерно до середины лета была льготная ипотека с господдержкой. Программу ввели в 2020 году и продлевали несколько раз. Жилье по ней мог взять практически любой югорчанин со средним доходом. После ее завершения самой популярной на рынке первичного жилья стала обновленная семейная ипотека под 6%. Несмотря на потерю части клиентов, застройщики не спешат снижать цены. Риелторы ожидают, что и в новом году девелоперы вряд ли повально пойдут на это, чтобы привлечь покупателей — расходы на зарплаты, стройматериалы и прочее никуда не денуться. Однако, есть шанс на индивидуальные скидки. «Возможно будут какие-то акции. Поскольку отдельным застройщикам надо будет как-то реализовать все то, что застоялось в прошлом году. У всех есть свои планы, которые, к сожалению, наверное, не идут так, как нужно. В связи с этим, что-то будет предприниматься для людей», — предполагает эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. Один из трендов рынка новостроек — жилье в рассрочку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вместе с этим риелторы отмечают, что югорчане стали чаще инвестировать в новостройки в других регионах. Это покупатели, которые готовят себе жилье для релокации на пенсии или берут квартиры для детей-студентов. Среди самых популярных городов Тюмень, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Нередко такое жилье приобретают в рассрочку — иногородние девелоперы предлагают такие условия чаще, чем югорские застройщики. Но и в ХМАО этот способ покупки становится популярнее. «Один из трендов конца прошлого и вероятно 2025 года — покупка жилья в новостройке в рассрочку. После сдачи дома люди переходят на ипотеку или продают старую квартиру и выкупают новую», — резюмирует Кравцов. Такая сделка выгоднее, поскольку во время рассрочки не нужно платить проценты. Дешевый загород Самыми популярными на рынке загородного строительства стали каркасные дома. Чаще всего их строят из дерева — это дешевле и быстрее. «Сейчас уже люди не заморачиваются, что в стенах — блоки либо кирпич. Они отдают предпочтение формату „здесь и сейчас“, потому что кирпичные дома дороже и строят их гораздо дольше», — рассказывает эксперт по загородной недвижимости из Нижневартовска Светлана Глушенкова. Цена квадрата по каркасным домам начинается с 35-40 тысяч рублей. Такое жилье нередко стали использовать для бизнеса. Дома строили за счет льготной ипотеки с господдержкой и сдавали в аренду. Но ее завершение снизило выгоду и спрос на строительство «загородки» упал. На рынке осталась семейная ипотека, по которой строить дома застройщики могут лишь с эскроу-счетами. Деньги по таким проектам подрядчик получает только после ввода дома в эксплуатацию, поэтому для клиентов сделка безопаснее. Югорчане стали чаще покупать загородом дешевое жилье Фото: Игорь Пантин © URA.RU Сами девелоперы неоднозначно восприняли эту идею. Они боялись, что работа будет тормозиться, ведь строить нужно либо за оборотные средства (что не каждому по карману), либо открывать кредитную линию в банке по эскроу-счету. Но несмотря на опасения бизнесменов, возведение такого жилья идет. «Не строить и просто потерять свой бизнес застройщики не готовы», — добавляет Глущенкова. Изменения на первичном рынке привели к тому, что покупатели сейчас переключились на готовые дешевые дома или дачи. Как и в случае с квартирами на вторичном рынке, такое жилье в основном покупают за наличку. «Клиенты стали больше покупать дешевые объекты, допустим, в пределах 1,5-1,6 миллионов рублей. Видимо, вклады закрывают или просто берут за накопления. Недвижимость подороже, которую ранее можно было продать, сейчас редко покупают», — резюмирует риелтор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рынок жилья в 2024 году сотрясали растущие ставки, отмена и изменения льготных ипотек. На фоне этого югорчане стали брать «вторичку» за наличные, а покупка квартиры в новостройке, как и строительство загородного дома стали сложнее. О главных трендах рынка недвижимости прошлого и нового года — в материале URA.RU. Вторичка за наличку Базовые ипотечные ставки на вторичном рынке за год добрались до 30% годовых. Из-за этого проводить сделки жители региона стали прежде всего за наличные. Например, в Нижневартовске, по данным компании «Этажи» большую часть вторички продают именно за «живые деньги». В остальном покупатели берут небольшие кредиты, которые стараются побыстрее закрыть. «Наличные всегда ранее составляли около 30% рынка. Сейчас эти 30%, превратились примерно в 80% от всех продаж. Количество сделок за наличные, по сравнению с прошлым годом возросло. А ипотечные сделки на вторичном рынке почти остановились», — рассказывает риелтор филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. Прежде всего, считают риелторы, спросом на вторичном рынке будут пользоваться квартиры по бросовым ценам. Например, по данным компании, в Сургуте в среднем квадратный метр продают за 125 тысяч рублей, в Нижневартовске — около 82. При этом, скидывать цены владельцы в среднем готовы на 5-6%. Тем временем на быструю продажу по рыночной или повышенной цене может продаваться лишь эксклюзивное жилье. Это объекты с уникальной планировкой, ремонтом или расположением в городе. Такие квартиры находят своего покупателя даже во время сильной турбулентности на рынке. «В остальном, в следующем году пока не будет значительного снижения ставок, мы не ждем каких-то изменений по продаже именно за счет ипотечного кредитования. То есть, будет оставаться наличка», — уточняет Лещев. Скинут ли цены застройщики? Одним из главных драйверов продаж жилья в новостройках примерно до середины лета была льготная ипотека с господдержкой. Программу ввели в 2020 году и продлевали несколько раз. Жилье по ней мог взять практически любой югорчанин со средним доходом. После ее завершения самой популярной на рынке первичного жилья стала обновленная семейная ипотека под 6%. Несмотря на потерю части клиентов, застройщики не спешат снижать цены. Риелторы ожидают, что и в новом году девелоперы вряд ли повально пойдут на это, чтобы привлечь покупателей — расходы на зарплаты, стройматериалы и прочее никуда не денуться. Однако, есть шанс на индивидуальные скидки. «Возможно будут какие-то акции. Поскольку отдельным застройщикам надо будет как-то реализовать все то, что застоялось в прошлом году. У всех есть свои планы, которые, к сожалению, наверное, не идут так, как нужно. В связи с этим, что-то будет предприниматься для людей», — предполагает эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. Вместе с этим риелторы отмечают, что югорчане стали чаще инвестировать в новостройки в других регионах. Это покупатели, которые готовят себе жилье для релокации на пенсии или берут квартиры для детей-студентов. Среди самых популярных городов Тюмень, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург. Нередко такое жилье приобретают в рассрочку — иногородние девелоперы предлагают такие условия чаще, чем югорские застройщики. Но и в ХМАО этот способ покупки становится популярнее. «Один из трендов конца прошлого и вероятно 2025 года — покупка жилья в новостройке в рассрочку. После сдачи дома люди переходят на ипотеку или продают старую квартиру и выкупают новую», — резюмирует Кравцов. Такая сделка выгоднее, поскольку во время рассрочки не нужно платить проценты. Дешевый загород Самыми популярными на рынке загородного строительства стали каркасные дома. Чаще всего их строят из дерева — это дешевле и быстрее. «Сейчас уже люди не заморачиваются, что в стенах — блоки либо кирпич. Они отдают предпочтение формату „здесь и сейчас“, потому что кирпичные дома дороже и строят их гораздо дольше», — рассказывает эксперт по загородной недвижимости из Нижневартовска Светлана Глушенкова. Цена квадрата по каркасным домам начинается с 35-40 тысяч рублей. Такое жилье нередко стали использовать для бизнеса. Дома строили за счет льготной ипотеки с господдержкой и сдавали в аренду. Но ее завершение снизило выгоду и спрос на строительство «загородки» упал. На рынке осталась семейная ипотека, по которой строить дома застройщики могут лишь с эскроу-счетами. Деньги по таким проектам подрядчик получает только после ввода дома в эксплуатацию, поэтому для клиентов сделка безопаснее. Сами девелоперы неоднозначно восприняли эту идею. Они боялись, что работа будет тормозиться, ведь строить нужно либо за оборотные средства (что не каждому по карману), либо открывать кредитную линию в банке по эскроу-счету. Но несмотря на опасения бизнесменов, возведение такого жилья идет. «Не строить и просто потерять свой бизнес застройщики не готовы», — добавляет Глущенкова. Изменения на первичном рынке привели к тому, что покупатели сейчас переключились на готовые дешевые дома или дачи. Как и в случае с квартирами на вторичном рынке, такое жилье в основном покупают за наличку. «Клиенты стали больше покупать дешевые объекты, допустим, в пределах 1,5-1,6 миллионов рублей. Видимо, вклады закрывают или просто берут за накопления. Недвижимость подороже, которую ранее можно было продать, сейчас редко покупают», — резюмирует риелтор.