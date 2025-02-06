В Кургане выставили на продажу самую маленькую квартиру. Фото

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Мини-квартира в Кургане стоит 2 млн рублей
Мини-квартира в Кургане стоит 2 млн рублей Фото:

В Кургане выставлена на продажу самая маленькая квартира, площадью всего 14,5 квадратных метров. Объект недвижимости расположен на бульваре Солнечном, а его стоимость составляет 2 миллиона рублей, говорится на сайте объявлений.

«Продается уютная студия в спальном районе города. Чистая домовая территория. В квартире кухонный гарнитур, душевая кабина. Имеется балкон. Окна и балкон евро», — написано на сайте. Возможность приобрести такую недвижимость в ипотеку начинается от 27 668 рублей в месяц. Кроме основных удобств, в объявлении упоминается наличие евро балкона, который добавляет привлекательности данной студии.

В последнее время на рынке недвижимости Кургана наблюдается интерес к малогабаритным квартирам-студиям. Ранее была выставлена на продажу студия площадью 13,5 кв. м на Станционной улице, сделана современным ремонтом и установлены новые коммуникации.

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В Кургане выставлена на продажу самая маленькая квартира, площадью всего 14,5 квадратных метров. Объект недвижимости расположен на бульваре Солнечном, а его стоимость составляет 2 миллиона рублей, говорится на сайте объявлений. «Продается уютная студия в спальном районе города. Чистая домовая территория. В квартире кухонный гарнитур, душевая кабина. Имеется балкон. Окна и балкон евро», — написано на сайте. Возможность приобрести такую недвижимость в ипотеку начинается от 27 668 рублей в месяц. Кроме основных удобств, в объявлении упоминается наличие евро балкона, который добавляет привлекательности данной студии. В последнее время на рынке недвижимости Кургана наблюдается интерес к малогабаритным квартирам-студиям. Ранее была выставлена на продажу студия площадью 13,5 кв. м на Станционной улице, сделана современным ремонтом и установлены новые коммуникации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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