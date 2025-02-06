В Кургане выставлена на продажу самая маленькая квартира, площадью всего 14,5 квадратных метров. Объект недвижимости расположен на бульваре Солнечном, а его стоимость составляет 2 миллиона рублей, говорится на сайте объявлений.
«Продается уютная студия в спальном районе города. Чистая домовая территория. В квартире кухонный гарнитур, душевая кабина. Имеется балкон. Окна и балкон евро», — написано на сайте. Возможность приобрести такую недвижимость в ипотеку начинается от 27 668 рублей в месяц. Кроме основных удобств, в объявлении упоминается наличие евро балкона, который добавляет привлекательности данной студии.
В последнее время на рынке недвижимости Кургана наблюдается интерес к малогабаритным квартирам-студиям. Ранее была выставлена на продажу студия площадью 13,5 кв. м на Станционной улице, сделана современным ремонтом и установлены новые коммуникации.
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