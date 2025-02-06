Пермский экс-мэр нашел новую работу по специальности

Экс-глава Еловского района Чечкин станет директором школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Чечкин год работал учителем на заре карьеры
Антон Чечкин год работал учителем на заре карьеры Фото:

Бывший глава Еловского округа в Пермском крае Антон Чечкин может стать директором местной школы. Об этом URA.RU рассказал источник в территории. Чечкин — педагог по образованию.

«Он ушел с поста мэра по семейным обстоятельствам, поэтому никто не будет препятствовать его возвращению в систему образования. Действующий директор школы Людмила Пьянова уже в возрасте. Наверное, на пенсию выйдет», — говорят инсайдеры

Антон Чечкин отказался от комментариев. В 1996 году он окончил пермское педучилище и год работал физруком в Еловской средней школе. После армии Чечкин начал службу в милиции. С 2012 года он возглавлял администрацию Еловского сельского поселения, с 2015 года — администрацию Еловского района, а после реформы — муниципального округа. Он ушел с поста мэра 30 января по собственному желанию. Есть версия, что осенью 2025 года Чечкин будет участвовать в выборах в думу Елово.

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Бывший глава Еловского округа в Пермском крае Антон Чечкин может стать директором местной школы. Об этом URA.RU рассказал источник в территории. Чечкин — педагог по образованию. «Он ушел с поста мэра по семейным обстоятельствам, поэтому никто не будет препятствовать его возвращению в систему образования. Действующий директор школы Людмила Пьянова уже в возрасте. Наверное, на пенсию выйдет», — говорят инсайдеры Антон Чечкин отказался от комментариев. В 1996 году он окончил пермское педучилище и год работал физруком в Еловской средней школе. После армии Чечкин начал службу в милиции. С 2012 года он возглавлял администрацию Еловского сельского поселения, с 2015 года — администрацию Еловского района, а после реформы — муниципального округа. Он ушел с поста мэра 30 января по собственному желанию. Есть версия, что осенью 2025 года Чечкин будет участвовать в выборах в думу Елово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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