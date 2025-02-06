Пермский экс-мэр нашел новую работу по специальности

Бывший глава Еловского округа в Пермском крае Антон Чечкин может стать директором местной школы. Об этом URA.RU рассказал источник в территории. Чечкин — педагог по образованию.
«Он ушел с поста мэра по семейным обстоятельствам, поэтому никто не будет препятствовать его возвращению в систему образования. Действующий директор школы Людмила Пьянова уже в возрасте. Наверное, на пенсию выйдет», — говорят инсайдеры
Антон Чечкин отказался от комментариев. В 1996 году он окончил пермское педучилище и год работал физруком в Еловской средней школе. После армии Чечкин начал службу в милиции. С 2012 года он возглавлял администрацию Еловского сельского поселения, с 2015 года — администрацию Еловского района, а после реформы — муниципального округа. Он ушел с поста мэра 30 января по собственному желанию. Есть версия, что осенью 2025 года Чечкин будет участвовать в выборах в думу Елово.
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