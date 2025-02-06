Курганская ОПГ предстанет перед судом за серию тяжких преступлений

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, участники которой обвиняются в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая похищения людей, кражи, мошенничества, грабежи и вымогательства. Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение, и дело готовится к передаче в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.
«По версии следствия, обвиняемые в период с января 2020 по август 2022 года в целях своего незаконного обогащения разработали преступный план, согласно которому подыскивали финансово обеспеченных знакомых лиц и под видом искусственно созданного долга требовали передачи им денежных средств. Если потерпевшие отказывались платить, они организовывали их похищения», — говорится в релизе прокуратуры региона.
Суммы вымогательства варьировались от 2 до 50 тысяч рублей, в зависимости от финансового положения жертвы и степени ее сопротивления. Кроме того, участники ОПГ занимались мошенничеством. Они похищали у своих жертв паспорта и, используя поддельные документы, оформляли на их имя микрозаймы в различных финансовых организациях. Полученные таким образом деньги злоумышленники присваивали себе.
Действия ОПГ привели к серьезным последствиям для жителей Кургана. По данным следствия, от преступной деятельности группы пострадали 15 человек. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей.
Участникам ОПГ предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации:
ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой);
ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере);
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере);
ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой);
ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере).
В настоящее время уголовное дело находится на стадии подготовки к судебному разбирательству. После вручения обвинительного заключения всем обвиняемым материалы дела будут переданы в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.
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