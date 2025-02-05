В Нижневартовске (ХМАО) продолжают расследовать драку шестиклассников, один из участников которой попал в реанимацию с разрывом селезенки. Видео в распоряжение редакции URA.RU передал источник в местном истеблишменте.
Драка у школьного забора
На одном из фрагментов видна толпа учеников, стоящих у здания на улице. В кадре также можно заметить забор. Здание похоже на школу №3 — рядом есть панельные 16-этажки, у которых другой фасад, а у стоящей на углу единственной пятиэтажки в этом квадрате ограждение из труб НКТ. Судя по видео, можно предположить, что конфликт произошел в пределах территории школы. В распоряжении редакции есть два фрагмента, записанные с разных ракурсов. Публикуем их полностью в той версии, которую прислал источник.
На видео, снятом в приближении, есть фрагмент драки двух мальчиков, который не полностью попал в кадр. Один из них раскручивает второго, и они вместе падают на тротуар, причем, один из школьников оказывается сверху, падая на соперника.
На общем плане можно рассмотреть, что тройка учеников разговаривает, затем беседа переходит в потасовку. Один из них несколько раз замахивается на другого, второй отходит назад. На записи невозможно разобрать, кто и кому нанес какие повреждения.
Дата и тайм-код отсутствуют, и какой фрагмент предшествует другому, из записи понять нельзя.
Перепалка в школьном чате
Кроме того, в распоряжении редакции появились скриншоты фрагмента переписки в общем чате шестиклассников, где один из учеников, предположительно, попавший в реанимацию Иван (имя изменено — прим. ред.) с анонимного аккаунта заявляет, что второму участнику конфликта Тимуру (имя также изменено) ****** [конец]. Из фрагмента переписки невозможно понять, о чем точно идет речь в голосовых сообщениях. Третий ученик обещает рассказать все учительнице Гуле Маратовне (имя изменено) и переслать ей сообщения, включая голосовые. Дату переписки по скриншотам также установить нельзя. Один из них, с угрозами, редакция получила в обрезанном виде.
Характеристика: один боксер, другой — борец
По версии источника, близкого к городскому департаменту образования, оба мальчика, в целом, характеризуются положительно. «Иван (пострадавший) проживает с матерью в неполной благополучной семье. На переменах предпочитает играть в телефоне, в активностях особо не замечен. В класс перевелся из другой школы в прошлом году. Тимур живет в Нижневартовске с отцом, а мама и другие дети находятся в другом регионе. Ранее занимался в секции борьбы, но из-за врожденной травмы ему запретили этот вид спорта по медпоказаниям. Занимается в секции бокса, учится в этом классе с самого начала и участвует во внеклассной деятельности. Оба троечники», — отмечает инсайдер. Официального подтверждения характеристики нет, но источники утверждают, что она фигурирует в деле.
На сегодняшний момент существуют две версии событий
По одной из них, конфликт начал Иван во время переписки в мессенджере, а затем продолжил его на улице, за пределами школы, ударив кулаком Тимура по лицу. А тот, в свою очередь, уронил обидчика. Согласно второй, которая набирает популярность в городских пабликах, провокатором, наоборот, стал Тимур, а Иван, оказавшийся в реанимации, — жертва нападения.
«Показания по делу давали одноклассники мальчиков, которые стали свидетелями драки», — уточнил информатор в силовых структурах.
Впрочем, в соцсетях выдвигались предположения и о том, что Иван якобы не мог дойти до дома с такой травмой, и «школа пытается замять инцидент». В беседе с мамой Ивана она опровергла факт вызова кареты скорой помощи школой. «Я лично вызвала скорую, из дома», — уточнила женщина. От других комментариев она отказалась, сославшись на то, что уголовное дело расследует СК.
Официальные комментарии силовиков и администрации Нижневартовска о том, что действительно произошло у школы и кто стал виновником драки, ожидаются. На момент публикации новости реакции властей на драку с тяжкими телесными повреждениями шестиклассника нет. Прокуратура проводит проверку, под прицелом и школа, и департамент образования.
Несмотря на резонанс, уголовное дело, возбужденное по статье 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений), может не повлечь за собой серьезных правовых последствий для участников драки. «Оба школьника не достигли возраста уголовной ответственности, так что с высокой долей вероятности дело, возбужденное по поручению председателя СКР Александр Бастрыкина, будет после всех проверок закрыто», — считает один из источников в силовых структурах.
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