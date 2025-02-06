В Курской области российские войска успешно отражают атаки украинских вооруженных формирований. ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По их данным, благодаря действиям группировки «Север» и поддержке авиации удалось эффективно противостоять продвижению противника.
«Группировкой войск „Север“ противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ», — говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в официальном telegram-канале. Российские военные подразделения осуществляют контроль над территориями Уланок и Черкасская Конопелька.
Представители МО РФ уточнили, что в ходе боевых действий противнику был нанесен значительный урон: уничтожено шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Атаки украинских вооруженных подразделений были полностью отбиты. Населенные пункты остаются под контролем российских военных. Процесс уничтожения подразделений ВСУ продолжается.
За период военных действий на Курском направлении вражеские силы понесли значительные потери. Согласно предоставленным данным, противник утратил более 57 860 солдат и офицеров. В числе уничтоженной техники насчитывается 337 танков, 244 боевые машины пехоты и 194 бронетранспортера. Также было уничтожено 1759 боевых бронированных машин, 1844 автомобиля и 409 артиллерийских орудий. Кроме того, враг потерял 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 систем HIMARS и шесть систем MLRS американского производства.
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