Россиян хотят оставить без недвижимости в Финляндии

Финское правительство представило в парламент страны законопроект, который накладывает ограничения на покупку недвижимости в Финляндии для граждан России. Об этом сообщило министерство обороны Финляндии.
«Этот законопроект ограничивает сделки с недвижимостью для россиян», — подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Его слова приводит сайт минобороны Финляндии. По данным министерства, новые правила предусматривают, что разрешение на покупку недвижимости не будет выдаваться гражданам тех стран, которые по мнению финских властей «участвуют в агрессивных войнах и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии».
Ранее МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину. Финские граждане могут участвовать в конфликте на Украине в качестве «добровольцев» ВСУ, преступлением в стране это являться не будет, сообщил финский МИД.
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