Путин нашел способ популяризировать российскую науку

Путин предложил посвятить российской науке отдельную экспозицию
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Путин предложил создать отельную экспозицию отечественной науке
Путин предложил создать отельную экспозицию отечественной науке Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе вручения премий президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год предложил создать в Национальном центре «Россия» специальную экспозицию, посвященную отечественной науке. Он выразил такое желание, чтобы как граждане страны, так и зарубежные посетители могли ознакомиться с достижениями российских ученых.

«Мы хотим, чтобы вся страна и подрастающие поколения знали о ваших достижениях и гордились отечественной наукой. Поэтому появилась идея организовать специальную экспозицию в Национальном центре „Россия“, которая позволит каждому увидеть успехи наших лауреатов и лучшие проекты молодых ученых», — сказал Путин в эфире канала «Россия 24».

Президент также подчеркнул важность не только повышения общественного уважения и авторитета нового поколения исследователей. Но и необходимость достойной финансовой поддержки и популяризации их работы.

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Президент России Владимир Путин в ходе вручения премий президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год предложил создать в Национальном центре «Россия» специальную экспозицию, посвященную отечественной науке. Он выразил такое желание, чтобы как граждане страны, так и зарубежные посетители могли ознакомиться с достижениями российских ученых. «Мы хотим, чтобы вся страна и подрастающие поколения знали о ваших достижениях и гордились отечественной наукой. Поэтому появилась идея организовать специальную экспозицию в Национальном центре „Россия“, которая позволит каждому увидеть успехи наших лауреатов и лучшие проекты молодых ученых», — сказал Путин в эфире канала «Россия 24». Президент также подчеркнул важность не только повышения общественного уважения и авторитета нового поколения исследователей. Но и необходимость достойной финансовой поддержки и популяризации их работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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