Путин нашел способ популяризировать российскую науку

Президент России Владимир Путин в ходе вручения премий президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год предложил создать в Национальном центре «Россия» специальную экспозицию, посвященную отечественной науке. Он выразил такое желание, чтобы как граждане страны, так и зарубежные посетители могли ознакомиться с достижениями российских ученых.
«Мы хотим, чтобы вся страна и подрастающие поколения знали о ваших достижениях и гордились отечественной наукой. Поэтому появилась идея организовать специальную экспозицию в Национальном центре „Россия“, которая позволит каждому увидеть успехи наших лауреатов и лучшие проекты молодых ученых», — сказал Путин в эфире канала «Россия 24».
Президент также подчеркнул важность не только повышения общественного уважения и авторитета нового поколения исследователей. Но и необходимость достойной финансовой поддержки и популяризации их работы.
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