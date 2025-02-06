Челябинец убил любовника жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Любовь переросла в ревность и закончилась убийством
Любовь переросла в ревность и закончилась убийством Фото:

В поселке Маяк Брединского района Челябинской области мужчина зарезал местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас подозреваемый задержан. По данным URA.RU, конфликт между мужчинами случился из-за женщины.

«Между ранее не знакомыми мужчинами произошел конфликт. В итоге подозреваемый нанес множество колото-резаных ранений 42-летнему мужчине», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, причиной конфликта стала ревность. Жена одного из мужчин решила порвать с ним и уйти к другому. Тот не вытерпел обиды и напал на нового ухажера с ножом. В результате стычка закончилась поножовщиной и убийством.

Сейчас ревнивец задержан. Вскоре ему должны предъявить обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и избрать меру пресечении. Расследование дела продолжается.

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В поселке Маяк Брединского района Челябинской области мужчина зарезал местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас подозреваемый задержан. По данным URA.RU, конфликт между мужчинами случился из-за женщины. «Между ранее не знакомыми мужчинами произошел конфликт. В итоге подозреваемый нанес множество колото-резаных ранений 42-летнему мужчине», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, причиной конфликта стала ревность. Жена одного из мужчин решила порвать с ним и уйти к другому. Тот не вытерпел обиды и напал на нового ухажера с ножом. В результате стычка закончилась поножовщиной и убийством. Сейчас ревнивец задержан. Вскоре ему должны предъявить обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и избрать меру пресечении. Расследование дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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