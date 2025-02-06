Челябинец убил любовника жены

В поселке Маяк Брединского района Челябинской области мужчина зарезал местного жителя. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас подозреваемый задержан. По данным URA.RU, конфликт между мужчинами случился из-за женщины.
«Между ранее не знакомыми мужчинами произошел конфликт. В итоге подозреваемый нанес множество колото-резаных ранений 42-летнему мужчине», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, причиной конфликта стала ревность. Жена одного из мужчин решила порвать с ним и уйти к другому. Тот не вытерпел обиды и напал на нового ухажера с ножом. В результате стычка закончилась поножовщиной и убийством.
Сейчас ревнивец задержан. Вскоре ему должны предъявить обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и избрать меру пресечении. Расследование дела продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!