Пермские ученые решили научить нейросеть выявлять болезнь Паркинсона

В Пермском крае ведутся разработки искусственного интеллекта для ранней диагностики болезни Паркинсона. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения края. В рамках совместного с ПГМУ и ПГНИУ проекта ведомством проводится активный сбор материалов, который позволит обучить нейросеть для массового скрининга населения.
«Задача терапии при нейродегенеративных заболеваниях — затормозить прогрессирование болезни, максимально продлить человеку активную жизнь. Поэтому крайне важно выявить болезнь на ранней стадии, когда явных клинических проявлений еще нет. Так родилась идея создать программный продукт на основе искусственного интеллекта, который с максимальной точностью будет определять такие паттерны по голосу пациента», — пояснила профессор Юлия Каракулова.
Принять участие в проекте согласились около 100 пациентов с подтвержденным диагнозом. Им даются задания для оценки речи во время выполнения которых на аудио и видео фиксируется речь и мимика исследуемых.
Полученные данные будут использованы для обучения нейросети. Они помогут не только в диагностике, но и в разработке методов лечения, способных замедлить развитие заболевания. Для обучения нейросети также требуются обработать данные здоровых людей, являющихся группой контроля, информирует минздрав Прикамья.
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