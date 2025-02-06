Администрация города Кургана активизировала работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных строений. Таким образом, десятки гаражей попали под снос. Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана опубликовал список объектов, подлежащих демонтажу в ближайшее время.
«В соответствии с требованиями законодательства самовольно установленные гаражи, сооружения и постройки, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов, и которые находятся на земельных участках, не предназначенных для этого, должны быть снесены», — говорится в сообщении. В перечень вошли некапитальные строения, в основном металлические гаражи, расположенные в разных районах города.
В частности, планируется снести:
7 металлических гаражей по адресу: ул. Дзержинского, в районе многоквартирного дома № 57;
4 металлических гаража по адресу: ул. Дзержинского, в районе многоквартирного дома № 61;
4 металлических гаража по адресу: 6-й микрорайон, в районе многоквартирного дома № 15;
металлическое ограждение, предназначенное для эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов по ул. Радионова, в районе многоквартирных домов №№ 62, 64;
металлический гараж по адресу: б. Мира, в районе дома № 27а;
31 металлический гараж по адресу: ул. Станционная, в районе дома № 76;
8 некапитальных строений (7 металлических и 1 кирпичный гараж) по адресу: 6 микрорайон в районе дома № 1;
2 металлических гаража по адресу: 1 микрорайон в районе дома № 6.
В администрации города подчеркивают, что снос самовольных построек является вынужденной мерой, направленной на соблюдение законности в сфере землепользования и благоустройство городской территории. Объекты, возведенные без разрешительных документов, зачастую нарушают градостроительные нормы и правила, создают препятствия для прокладки инженерных коммуникаций, а также могут представлять угрозу безопасности для граждан.
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