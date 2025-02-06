Под снос попали десятки гаражей в Кургане. Список

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В Кургане некоторые гаражи угодили под снос
В Кургане некоторые гаражи угодили под снос Фото:

Администрация города Кургана активизировала работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных строений. Таким образом, десятки гаражей попали под снос. Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана опубликовал список объектов, подлежащих демонтажу в ближайшее время.

«В соответствии с требованиями законодательства самовольно установленные гаражи, сооружения и постройки, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов, и которые находятся на земельных участках, не предназначенных для этого, должны быть снесены», — говорится в сообщении. В перечень вошли некапитальные строения, в основном металлические гаражи, расположенные в разных районах города. 

В частности, планируется снести:

7 металлических гаражей по адресу: ул. Дзержинского, в районе многоквартирного дома № 57;

4 металлических гаража по адресу: ул. Дзержинского, в районе многоквартирного дома № 61;

4 металлических гаража по адресу: 6-й микрорайон, в районе многоквартирного дома № 15;

металлическое ограждение, предназначенное для эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов по ул. Радионова, в районе многоквартирных домов №№ 62, 64;

металлический гараж по адресу: б. Мира, в районе дома № 27а;

31 металлический гараж по адресу: ул. Станционная, в районе дома № 76;

8 некапитальных строений (7 металлических и 1 кирпичный гараж) по адресу: 6 микрорайон в районе дома № 1;

2 металлических гаража по адресу: 1 микрорайон в районе дома № 6.

В администрации города подчеркивают, что снос самовольных построек является вынужденной мерой, направленной на соблюдение законности в сфере землепользования и благоустройство городской территории. Объекты, возведенные без разрешительных документов, зачастую нарушают градостроительные нормы и правила, создают препятствия для прокладки инженерных коммуникаций, а также могут представлять угрозу безопасности для граждан. 

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Администрация города Кургана активизировала работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных строений. Таким образом, десятки гаражей попали под снос. Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана опубликовал список объектов, подлежащих демонтажу в ближайшее время. «В соответствии с требованиями законодательства самовольно установленные гаражи, сооружения и постройки, на которые у граждан нет правоустанавливающих документов, и которые находятся на земельных участках, не предназначенных для этого, должны быть снесены», — говорится в сообщении. В перечень вошли некапитальные строения, в основном металлические гаражи, расположенные в разных районах города.  В частности, планируется снести: 7 металлических гаражей по адресу: ул. Дзержинского, в районе многоквартирного дома № 57; 4 металлических гаража по адресу: ул. Дзержинского, в районе многоквартирного дома № 61; 4 металлических гаража по адресу: 6-й микрорайон, в районе многоквартирного дома № 15; металлическое ограждение, предназначенное для эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов по ул. Радионова, в районе многоквартирных домов №№ 62, 64; металлический гараж по адресу: б. Мира, в районе дома № 27а; 31 металлический гараж по адресу: ул. Станционная, в районе дома № 76; 8 некапитальных строений (7 металлических и 1 кирпичный гараж) по адресу: 6 микрорайон в районе дома № 1; 2 металлических гаража по адресу: 1 микрорайон в районе дома № 6. В администрации города подчеркивают, что снос самовольных построек является вынужденной мерой, направленной на соблюдение законности в сфере землепользования и благоустройство городской территории. Объекты, возведенные без разрешительных документов, зачастую нарушают градостроительные нормы и правила, создают препятствия для прокладки инженерных коммуникаций, а также могут представлять угрозу безопасности для граждан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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