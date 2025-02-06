В Тюмени резко изменится погода

В Тюмени потеплеет до -1 градуса
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени потеплеет до -1 градуса
В Тюмени потеплеет до -1 градуса Фото:

В Тюмени ожидается резкое потепление: 9 февраля температура воздуха в городе поднимется до -1 градуса. Об этом сообщает официальный сайт сервиса Gismeteo.

«В пятницу, 7 февраля, в дневное время температура воздуха в Тюмени составит -5, -8 градусов. 8 февраля ожидается похолодание до -12 градусов. 9 февраля — потепление, до -1», — указано на официальном сайте сервиса Gismeteo. 

Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигаются морозы. 6 февраля на территории региона местами ожидается до -20 градусов.

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В Тюмени ожидается резкое потепление: 9 февраля температура воздуха в городе поднимется до -1 градуса. Об этом сообщает официальный сайт сервиса Gismeteo. «В пятницу, 7 февраля, в дневное время температура воздуха в Тюмени составит -5, -8 градусов. 8 февраля ожидается похолодание до -12 градусов. 9 февраля — потепление, до -1», — указано на официальном сайте сервиса Gismeteo.  Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигаются морозы. 6 февраля на территории региона местами ожидается до -20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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