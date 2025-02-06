В Тюмени резко изменится погода

В Тюмени потеплеет до -1 градуса
В Тюмени ожидается резкое потепление: 9 февраля температура воздуха в городе поднимется до -1 градуса. Об этом сообщает официальный сайт сервиса Gismeteo.
«В пятницу, 7 февраля, в дневное время температура воздуха в Тюмени составит -5, -8 градусов. 8 февраля ожидается похолодание до -12 градусов. 9 февраля — потепление, до -1», — указано на официальном сайте сервиса Gismeteo.
Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигаются морозы. 6 февраля на территории региона местами ожидается до -20 градусов.
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