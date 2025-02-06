Украина получила от Парижа первую партию истребителей Mirage 2000. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он также подчеркнул, что украинские пилоты прошли подготовку по управлению этими воздушными средствами. О технических особенностях и о том, как выглядят французские истребители — в материале URA.RU.
Mirage 2000 — это французский многоцелевой истребитель, который был разработан компанией Dassault Aviation. По словам Лекорню, эти самолеты будут использоваться для защиты воздушного пространства Украины по аналогии с американскими воздушными средствами F-16.
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