Как выглядит французский истребитель Mirrage, на котором будут летать ВСУ. Фотогалерея

Франция объявила о поставке первых Mirage 2000 Украине
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Украина получила первую партию французских истребителей Mirage 2000
Украина получила первую партию французских истребителей Mirage 2000 Фото:

Украина получила от Парижа первую партию истребителей Mirage 2000. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он также подчеркнул, что украинские пилоты прошли подготовку по управлению этими воздушными средствами. О технических особенностях и о том, как выглядят французские истребители — в материале URA.RU. 

Mirage 2000 — это французский многоцелевой истребитель, который был разработан компанией Dassault Aviation. По словам Лекорню, эти самолеты будут использоваться для защиты воздушного пространства Украины по аналогии с американскими воздушными средствами F-16. 

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Украина получила от Парижа первую партию истребителей Mirage 2000. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он также подчеркнул, что украинские пилоты прошли подготовку по управлению этими воздушными средствами. О технических особенностях и о том, как выглядят французские истребители — в материале URA.RU.  Mirage 2000 — это французский многоцелевой истребитель, который был разработан компанией Dassault Aviation. По словам Лекорню, эти самолеты будут использоваться для защиты воздушного пространства Украины по аналогии с американскими воздушными средствами F-16. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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