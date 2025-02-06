Патрушев: НАТО хочет парализовать работу портов в России

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В НАТО хотят парализовать российские порты, а также организовать блокаду в Балтийском море, подчеркнул Николай Патрушев
В НАТО хотят парализовать российские порты, а также организовать блокаду в Балтийском море, подчеркнул Николай Патрушев Фото:

НАТО пытается организовать блокаду российских судов в Балтийском море и Финском заливе. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он также добавил, что Североатлантический альянс намерен парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

«Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — констатировал Патрушев во время совещания по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. Его слова передает РИА Новости. Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде.

Кроме того, по словам Патрушева, западные страны применяют террористические методы в своих стремлениях ослабить Россию. Это проявилось, в частности, в атаке российского судна в Средиземном море и пиратском захвате судна Eagle S на Балтике, подчеркнул помощник президента. По его словам, такие действия негативно сказываются на надежности и безопасности международных грузопассажирских перевозок и разрушают глобальную систему морского торгового судоходства.

Ранее в НАТО анонсировали проведение на Балтике операции «Балтийский часовой». Посол России в Бельгии Александр Токовинин пообещал, что Москва предпримет соответствующие меры. Такое заявление было сделано после того, как альянс начал патрулирование Балтийского моря с использованием военных кораблей.

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НАТО пытается организовать блокаду российских судов в Балтийском море и Финском заливе. Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он также добавил, что Североатлантический альянс намерен парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях. «Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — констатировал Патрушев во время совещания по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. Его слова передает РИА Новости. Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде. Кроме того, по словам Патрушева, западные страны применяют террористические методы в своих стремлениях ослабить Россию. Это проявилось, в частности, в атаке российского судна в Средиземном море и пиратском захвате судна Eagle S на Балтике, подчеркнул помощник президента. По его словам, такие действия негативно сказываются на надежности и безопасности международных грузопассажирских перевозок и разрушают глобальную систему морского торгового судоходства. Ранее в НАТО анонсировали проведение на Балтике операции «Балтийский часовой». Посол России в Бельгии Александр Токовинин пообещал, что Москва предпримет соответствующие меры. Такое заявление было сделано после того, как альянс начал патрулирование Балтийского моря с использованием военных кораблей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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