РФ пообещала дать ответ на операцию НАТО в Балтийском море

Посол Токовинин: Москва ответит на операцию НАТО в Балтийском море
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Россия не оставит без внимания военные учения НАТО, заявил Александр Токовинин
Россия не оставит без внимания военные учения НАТО, заявил Александр Токовинин Фото:

Москва анонсировала принятие ответных мер в связи с началом операции НАТО под названием «Балтийский часовой» на Балтике. Об этом сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин. 

«В январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием „Балтийский часовой“. Разумеется, с российской стороны будут приниматься ответные меры», — сказал Александр Токовинин в интервью телеканалу «Россия 24». Отмечается, что НАТО планирует привлекать для миссии военные корабли. 

Операция НАТО «Балтийский часовой», объявленная на саммите в Хельсинки, является бессрочной. Страны альянса начали патрулирование Балтийского моря еще в январе. В НАТО объясняли, что цель миссии заключается «в повышении осведомленности альянса в регионе», писал RT

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Москва анонсировала принятие ответных мер в связи с началом операции НАТО под названием «Балтийский часовой» на Балтике. Об этом сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.  «В январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием „Балтийский часовой“. Разумеется, с российской стороны будут приниматься ответные меры», — сказал Александр Токовинин в интервью телеканалу «Россия 24». Отмечается, что НАТО планирует привлекать для миссии военные корабли.  Операция НАТО «Балтийский часовой», объявленная на саммите в Хельсинки, является бессрочной. Страны альянса начали патрулирование Балтийского моря еще в январе. В НАТО объясняли, что цель миссии заключается «в повышении осведомленности альянса в регионе», писал RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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