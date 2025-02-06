Прокуратура проверит информацию о драке подростка с охранником школы в Челябинске

Конфликт между подростком и охранником школы в Челябинске произошел 6 февраля

06 февраля 2025 в 19:59 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит школу на безопасность Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в школе №109 охранник подрался с подростком. Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о конфликте, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. «Органами прокуратуры организована проверка по публикации в СМИ о конфликте в школе между охранником и учеником. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства в части обеспечения безопасных условий пребывания в образовательной организации, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в ведомстве. Ранее в челябинской школе произошел инцидент между учеником и охранником. Мужчина схватил ученика, после чего завязалась борьба. В школу приезжала полиция, которая опросила всех участников конфликта. Оказалось, что разборки устроили подростки. А после того, как охранник сделал им замечание, конфликт продолжился уже с ним и перерос в потасовку. На данный момент прокуратура организовала проверку. Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в школе №109 охранник подрался с подростком. Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о конфликте, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. «Органами прокуратуры организована проверка по публикации в СМИ о конфликте в школе между охранником и учеником. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства в части обеспечения безопасных условий пребывания в образовательной организации, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в ведомстве. Ранее в челябинской школе произошел инцидент между учеником и охранником. Мужчина схватил ученика, после чего завязалась борьба. В школу приезжала полиция, которая опросила всех участников конфликта. Оказалось, что разборки устроили подростки. А после того, как охранник сделал им замечание, конфликт продолжился уже с ним и перерос в потасовку. На данный момент прокуратура организовала проверку. Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.