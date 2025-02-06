Прокуратура проверит информацию о драке подростка с охранником школы в Челябинске

Конфликт между подростком и охранником школы в Челябинске произошел 6 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, прокуратура, погоны, старший советник юстиции
Прокуратура проверит школу на безопасность Фото:

В Челябинске в школе №109 охранник подрался с подростком. Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о конфликте, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«Органами прокуратуры организована проверка по публикации в СМИ о конфликте в школе между охранником и учеником. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства в части обеспечения безопасных условий пребывания в образовательной организации, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в ведомстве.

Ранее в челябинской школе произошел инцидент между учеником и охранником. Мужчина схватил ученика, после чего завязалась борьба. В школу приезжала полиция, которая опросила всех участников конфликта. Оказалось, что разборки устроили подростки. А после того, как охранник сделал им замечание, конфликт продолжился уже с ним и перерос в потасовку.

На данный момент прокуратура организовала проверку. Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Челябинске в школе №109 охранник подрался с подростком. Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о конфликте, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону. «Органами прокуратуры организована проверка по публикации в СМИ о конфликте в школе между охранником и учеником. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства в части обеспечения безопасных условий пребывания в образовательной организации, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в ведомстве. Ранее в челябинской школе произошел инцидент между учеником и охранником. Мужчина схватил ученика, после чего завязалась борьба. В школу приезжала полиция, которая опросила всех участников конфликта. Оказалось, что разборки устроили подростки. А после того, как охранник сделал им замечание, конфликт продолжился уже с ним и перерос в потасовку. На данный момент прокуратура организовала проверку. Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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