Прокуратура проверит информацию о драке подростка с охранником школы в Челябинске

В Челябинске в школе №109 охранник подрался с подростком. Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о конфликте, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«Органами прокуратуры организована проверка по публикации в СМИ о конфликте в школе между охранником и учеником. Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства в части обеспечения безопасных условий пребывания в образовательной организации, а также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — сообщили в ведомстве.
Ранее в челябинской школе произошел инцидент между учеником и охранником. Мужчина схватил ученика, после чего завязалась борьба. В школу приезжала полиция, которая опросила всех участников конфликта. Оказалось, что разборки устроили подростки. А после того, как охранник сделал им замечание, конфликт продолжился уже с ним и перерос в потасовку.
На данный момент прокуратура организовала проверку. Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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