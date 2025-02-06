Сделать математику царицей наук: Путин рассказал о важных изменениях в системе образования

Российский президент Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию, на котором вновь заявил о необходимости обновления школьной программы. Он отдельно поручил Российской академии наук (РАН) и академии образования страны разработать обучение таким образом, чтобы сделать математику, известную в народе как «царица наук», наиболее доступной и интересной. URA.RU приводит основные заявления президента с заседания.
По его словам, также важно обеспечить превосходство наукоемких технологий. Причем в разных сферах с учетом использования отечественных технологий, подчеркнул президент.
Естественные науки должны стать доступнее
Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) и Академии образования страны разработать новую программу школьного курса по математике и естественным наукам. По словам главы государства, основная цель — сделать предметы более доступными и интересными для учащихся. Помимо обновления программ, президент также подчеркнул необходимость обеспечения высокого уровня преподавания данных предметов по всей стране.
«Нужно комплексно обновить программы по математике и, естественно, научным дисциплинам. Надо сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным понятным и что самое главное — интересным для школьников», — подчеркнул президент.
Отечественные технологии должны быть превосходными
Во время заседания Путин также подчеркнул значимость превосходства наукоемких технологий в стратегически важных отраслях для страны. Такое направление в политике государства направлено на укрепление технологической независимости и развитие отечественных инноваций.
«В конце прошлого года было дано поручение <...> расширить вопросы, добавить дополнительные мероприятия с тем, чтобы обеспечить не просто самодостаточность страны в важнейших отраслях, а превосходство отечественных наукоемких технологий и продукции жизненно важных сфер», — отметил глава государства.
Он также отметил, что техническое образование в России должно стать фундаментальным. Именно поэтому необходимо поддерживать высокий уровень преподавания математических и естественнонаучных дисциплин.
Проблему с дефицитом кадров нужно решать нестандартно
Российский глава также затронул проблему дефицита кадров в стране. По его словам, она требует нестандартного решения уже сейчас. Причем с участием всего профессионального сообщества. Он также поручил Минобрнауки РФ представить предложения по изменению ситуации в сфере подготовки инженерных кадров.
"С учетом острого, чувствительного для предприятий дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги", — подчеркнул Путин. Заседание Совета по науке и образованию транслировалось на телеканале "Россия 24".
Необходимо сформировать единую систему образования для технарей
Далее президент РФ предложил внедрение индивидуальных учебных планов для студентов, уже работающих по будущей специальности. При этом это не должно вредить и общему образованию.
Кроме того, Владимир Путин выразил мнение о необходимости создания единой сквозной системы подготовки технических кадров в России, начиная от школьного уровня до университета. Он отметил, что в регионах с высокой концентрацией промышленности уже существует успешный опыт такой системы, который следует распространять и на другие регионы.
Эти специалисты скоро будут востребованными
Основной спрос на рынке труда России к 2029 году будет приходиться на специалистов со средним профессиональным образованием. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Кроме того, президент подчеркнул важность предотвращения дефицита учителей в школах на фоне демографической ситуации в стране. В связи с этим Владимир Путин поручил принять необходимые меры, чтобы обеспечить достаточное количество квалифицированных педагогов.
Путин также одобрил идею объявить один из предстоящих годов в России — Годом инженера. Такое предложение он также озвучил во время заседания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.