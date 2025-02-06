Невролог рассказала, что происходит с организмом при дефиците магния

Низкий уровень магния в организме может вызывать ряд симптомов, включая мышечные спазмы и судороги, чувство онемения и покалывания в руках и ногах, а также проблемы с пищеварением, такие как запор или диарея. Дополнительно, дефицит этого минерала может привести к увеличению раздражительности, чувству тревоги, ухудшению концентрации и общей усталости, рассказала URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
«Очень важно осознавать, что дефицит магния сам по себе не является заболеванием, но его разнообразные симптомы могут быть признаками других здоровьесберегающих проблем. Поэтому, если вы заметили изменения в своем самочувствии, рекомендуется обратиться к терапевту для проведения диагностики и получения соответствующего лечения», — объясняет невролог.
В случае подозрения на нехватку магния специалисты проводят всестороннее медицинское обследование, которое включает сбор анамнеза у пациента, анализ клинической картины и лабораторные исследования. А для профилактики дефицита врачи советуют придерживаться сбалансированной диеты и вести здоровый образ жизни.
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