Невролог рассказала, что происходит с организмом при дефиците магния

Невролог Лепилова: дефицит магния приводит к спазмам и судорогам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дефицит магния вызывает судороги, нужно обращаться к врачу, советует невролог
Дефицит магния вызывает судороги, нужно обращаться к врачу, советует невролог Фото:

Низкий уровень магния в организме может вызывать ряд симптомов, включая мышечные спазмы и судороги, чувство онемения и покалывания в руках и ногах, а также проблемы с пищеварением, такие как запор или диарея. Дополнительно, дефицит этого минерала может привести к увеличению раздражительности, чувству тревоги, ухудшению концентрации и общей усталости, рассказала URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

«Очень важно осознавать, что дефицит магния сам по себе не является заболеванием, но его разнообразные симптомы могут быть признаками других здоровьесберегающих проблем. Поэтому, если вы заметили изменения в своем самочувствии, рекомендуется обратиться к терапевту для проведения диагностики и получения соответствующего лечения», — объясняет невролог.

В случае подозрения на нехватку магния специалисты проводят всестороннее медицинское обследование, которое включает сбор анамнеза у пациента, анализ клинической картины и лабораторные исследования. А для профилактики дефицита врачи советуют придерживаться сбалансированной диеты и вести здоровый образ жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Низкий уровень магния в организме может вызывать ряд симптомов, включая мышечные спазмы и судороги, чувство онемения и покалывания в руках и ногах, а также проблемы с пищеварением, такие как запор или диарея. Дополнительно, дефицит этого минерала может привести к увеличению раздражительности, чувству тревоги, ухудшению концентрации и общей усталости, рассказала URA.RU врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. «Очень важно осознавать, что дефицит магния сам по себе не является заболеванием, но его разнообразные симптомы могут быть признаками других здоровьесберегающих проблем. Поэтому, если вы заметили изменения в своем самочувствии, рекомендуется обратиться к терапевту для проведения диагностики и получения соответствующего лечения», — объясняет невролог. В случае подозрения на нехватку магния специалисты проводят всестороннее медицинское обследование, которое включает сбор анамнеза у пациента, анализ клинической картины и лабораторные исследования. А для профилактики дефицита врачи советуют придерживаться сбалансированной диеты и вести здоровый образ жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...