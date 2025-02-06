ФСБ нагрянула в Цыганский поселок Екатеринбурга

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
Силовики поймали мигрантов-нелегалов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 6 февраля сотрудники ФСБ и полиции провели рейд в Цыганском поселке, проверив стройку жилого комплекса на улице Металлургов. Там силовикам удалось поймать нелегальных мигрантов, которым теперь грозит выдворение на родину. Информацию об этом URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

«Это было плановое профилактическое мероприятие, основной целью которого являлось выявление нарушителей миграционного законодательства нашей страны. В проверке были задействованы сотрудники полиции из подразделения по вопросам миграции города и области, коллеги из регионального ФСБ. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения Росгвардии», — пояснил полковник Горелых.

По его словам, правоохранители выявили девять мигрантов из бывших союзных республик, которые работали без необходимых документов, а семеро из них нарушили режим пребывания в стране. У нарушителей есть шанс изменить свой статус до 30 апреля, иначе их отправят на родину. «Подобные рейды будут на регулярной основе проводиться на территории всей Свердловской области», — подчеркнул представитель свердловской полиции.

Он отметил, что в прошлом году в регионе силовики зарегистрировали 1450 преступлений, связанных с незаконной миграцией. Силовики пресекли 19272 административных правонарушений, было выдворено около пяти тысяч человек и аннулировано 1140 патентов.

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В Екатеринбурге 6 февраля сотрудники ФСБ и полиции провели рейд в Цыганском поселке, проверив стройку жилого комплекса на улице Металлургов. Там силовикам удалось поймать нелегальных мигрантов, которым теперь грозит выдворение на родину. Информацию об этом URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Это было плановое профилактическое мероприятие, основной целью которого являлось выявление нарушителей миграционного законодательства нашей страны. В проверке были задействованы сотрудники полиции из подразделения по вопросам миграции города и области, коллеги из регионального ФСБ. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения Росгвардии», — пояснил полковник Горелых. По его словам, правоохранители выявили девять мигрантов из бывших союзных республик, которые работали без необходимых документов, а семеро из них нарушили режим пребывания в стране. У нарушителей есть шанс изменить свой статус до 30 апреля, иначе их отправят на родину. «Подобные рейды будут на регулярной основе проводиться на территории всей Свердловской области», — подчеркнул представитель свердловской полиции. Он отметил, что в прошлом году в регионе силовики зарегистрировали 1450 преступлений, связанных с незаконной миграцией. Силовики пресекли 19272 административных правонарушений, было выдворено около пяти тысяч человек и аннулировано 1140 патентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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