ФСБ нагрянула в Цыганский поселок Екатеринбурга

06 февраля 2025 в 20:59 Размер текста - 17 +

Силовики поймали мигрантов-нелегалов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 6 февраля сотрудники ФСБ и полиции провели рейд в Цыганском поселке, проверив стройку жилого комплекса на улице Металлургов. Там силовикам удалось поймать нелегальных мигрантов, которым теперь грозит выдворение на родину. Информацию об этом URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Это было плановое профилактическое мероприятие, основной целью которого являлось выявление нарушителей миграционного законодательства нашей страны. В проверке были задействованы сотрудники полиции из подразделения по вопросам миграции города и области, коллеги из регионального ФСБ. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения Росгвардии», — пояснил полковник Горелых. По его словам, правоохранители выявили девять мигрантов из бывших союзных республик, которые работали без необходимых документов, а семеро из них нарушили режим пребывания в стране. У нарушителей есть шанс изменить свой статус до 30 апреля, иначе их отправят на родину. «Подобные рейды будут на регулярной основе проводиться на территории всей Свердловской области», — подчеркнул представитель свердловской полиции. Он отметил, что в прошлом году в регионе силовики зарегистрировали 1450 преступлений, связанных с незаконной миграцией. Силовики пресекли 19272 административных правонарушений, было выдворено около пяти тысяч человек и аннулировано 1140 патентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 6 февраля сотрудники ФСБ и полиции провели рейд в Цыганском поселке, проверив стройку жилого комплекса на улице Металлургов. Там силовикам удалось поймать нелегальных мигрантов, которым теперь грозит выдворение на родину. Информацию об этом URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых. «Это было плановое профилактическое мероприятие, основной целью которого являлось выявление нарушителей миграционного законодательства нашей страны. В проверке были задействованы сотрудники полиции из подразделения по вопросам миграции города и области, коллеги из регионального ФСБ. Силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения Росгвардии», — пояснил полковник Горелых. По его словам, правоохранители выявили девять мигрантов из бывших союзных республик, которые работали без необходимых документов, а семеро из них нарушили режим пребывания в стране. У нарушителей есть шанс изменить свой статус до 30 апреля, иначе их отправят на родину. «Подобные рейды будут на регулярной основе проводиться на территории всей Свердловской области», — подчеркнул представитель свердловской полиции. Он отметил, что в прошлом году в регионе силовики зарегистрировали 1450 преступлений, связанных с незаконной миграцией. Силовики пресекли 19272 административных правонарушений, было выдворено около пяти тысяч человек и аннулировано 1140 патентов.