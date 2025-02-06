В Нижневартовске арестован дебошир, напавший на ветерана СВО и его соседей

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В Нижневартовске под стражу заключен дебошир Сергей «Негр» Романов
В Нижневартовске под стражу заключен дебошир Сергей «Негр» Романов Фото:

В Нижневартовске полицейские задержали дебошира Сергея Романова по кличке «Негр», напавшего на ветерана СВО и избившего его соседей, а также устроившtuj погром в подъезде бывшего общежития на Интернациональной, 4. Об этом URA.RU сообщили пострадавшие от его действий на условиях анонимности. Он заключен под стражу.

«Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соседи уже два дня идут в горотдел полиции и пишут на него заявления. Они до последнего боялись, что он останется на свободе и будет им мстить», — поделились жители дома.

Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил информацию. Романову инкриминируют сразу три статьи уголовного кодекса — 213 (хулиганство), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). «Прокуратура города настояла на том, чтобы не оставлять Романова, который держит в ужасе соседей, на свободе», — подчеркнул собеседник агентства.

Список статей может быть расширен. В пресс-службе УМВД подтвердили задержание Романова. Его арестовали на два месяца.

Ранее в Нижневартовске уже происходили инциденты с участием Сергея Романова, известного как «Негр». Он был задержан после того, как устроил драку в подъезде и напал на ветерана СВО, сломав нос соседке.

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В Нижневартовске полицейские задержали дебошира Сергея Романова по кличке «Негр», напавшего на ветерана СВО и избившего его соседей, а также устроившtuj погром в подъезде бывшего общежития на Интернациональной, 4. Об этом URA.RU сообщили пострадавшие от его действий на условиях анонимности. Он заключен под стражу. «Романову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соседи уже два дня идут в горотдел полиции и пишут на него заявления. Они до последнего боялись, что он останется на свободе и будет им мстить», — поделились жители дома. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил информацию. Романову инкриминируют сразу три статьи уголовного кодекса — 213 (хулиганство), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). «Прокуратура города настояла на том, чтобы не оставлять Романова, который держит в ужасе соседей, на свободе», — подчеркнул собеседник агентства. Список статей может быть расширен. В пресс-службе УМВД подтвердили задержание Романова. Его арестовали на два месяца. Ранее в Нижневартовске уже происходили инциденты с участием Сергея Романова, известного как «Негр». Он был задержан после того, как устроил драку в подъезде и напал на ветерана СВО, сломав нос соседке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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