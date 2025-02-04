Полиция ХМАО возбудила уголовное дело на дебошира, избившего участника СВО

Полицейские оперативно задержали дебошира
В Нижневартовске (ХМАО) полиция задержала дебошира, который устроил драку в подъезде и избил участника СВО. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства.
«Нарушитель был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („хулиганство“)», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, вартовчанин в подъезде по улице Интернациональной устроил драку посреди ночи. Он начал крушить подъезд, а потом напал на ветерана СВО и сломал нос соседу.
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