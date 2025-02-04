04 февраля 2025

Полиция ХМАО возбудила уголовное дело на дебошира, избившего участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские оперативно задержали дебошира
Полицейские оперативно задержали дебошира Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полиция задержала дебошира, который устроил драку в подъезде и избил участника СВО. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства.

«Нарушитель был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („хулиганство“)», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, вартовчанин в подъезде по улице Интернациональной устроил драку посреди ночи. Он начал крушить подъезд, а потом напал на ветерана СВО и сломал нос соседу.

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В Нижневартовске (ХМАО) полиция задержала дебошира, который устроил драку в подъезде и избил участника СВО. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ведомства. «Нарушитель был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ („хулиганство“)», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU писало, вартовчанин в подъезде по улице Интернациональной устроил драку посреди ночи. Он начал крушить подъезд, а потом напал на ветерана СВО и сломал нос соседу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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