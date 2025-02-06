Для российских абитуриентов готовят новые правила

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые бы внесли изменения в систему высшего образования страны. Российский лидер сделал акцент на том, что вузам нужно прекратить набор студентов на коммерческой основе, спроса на специальности которых в экономике нет.
«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Кроме того, Владимир Путин попросил уделить особое внимание к студентам, которые поступают в педагогические вузы и выбирают направление математики и естественных дисциплин. По мнению российского лидера, требования к абитуриентам должны быть серьезнее.
Кроме того, с 2026 года в России должны установить новые правила для приемной комиссии на платное обучение в вузы. Они будут работать по обновленной схеме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.