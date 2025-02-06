Для российских абитуриентов готовят новые правила

Путин: вузы должны пересмотреть направления на платной основе
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Приемные комиссии в ВУЗах России будут работать по новой схеме
Приемные комиссии в ВУЗах России будут работать по новой схеме Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые бы внесли изменения в систему высшего образования страны. Российский лидер сделал акцент на том, что вузам нужно прекратить набор студентов на коммерческой основе, спроса на специальности которых в экономике нет. 

«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

Кроме того, Владимир Путин попросил уделить особое внимание к студентам, которые поступают в педагогические вузы и выбирают направление математики и естественных дисциплин. По мнению российского лидера, требования к абитуриентам должны быть серьезнее.  

Кроме того, с 2026 года в России должны установить новые правила для приемной комиссии на платное обучение в вузы. Они будут работать по обновленной схеме. 

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые бы внесли изменения в систему высшего образования страны. Российский лидер сделал акцент на том, что вузам нужно прекратить набор студентов на коммерческой основе, спроса на специальности которых в экономике нет.  «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».  Кроме того, Владимир Путин попросил уделить особое внимание к студентам, которые поступают в педагогические вузы и выбирают направление математики и естественных дисциплин. По мнению российского лидера, требования к абитуриентам должны быть серьезнее.   Кроме того, с 2026 года в России должны установить новые правила для приемной комиссии на платное обучение в вузы. Они будут работать по обновленной схеме. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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