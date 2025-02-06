В Нижневартовске арестованы участники массовой драки

В Нижневартовске (ХМАО) арестованы участники массовой драки у миграционного центра. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.
«Двое из 12 участников заключены под стражу. Остальные под подпиской — суд не поддержал ходатайство силовиков, заключив под стражу только самых активных», — сообщил инсайдер.
Разборки у миграционного центра прошли по ускоренной схеме — через пять минут горячие мужчины, перепугавшие весь микрорайон, разошлись. Но этого хватило, чтобы привлечь внимание силовиков.
Информатор агентства сообщает, что на избрании меры пресечения настаивал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. Дело находится в производстве УМВД Нижневартовска. В пресс-службе ведомства подтвердили информацию об избрании меры пресечения в отношении двух дебоширов.
Ранее URA.RU писало о том, что участники массовой драки задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство).
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