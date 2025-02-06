06 февраля 2025

Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов,
В магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, Фото:

В магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России, особенно в отношении молочных, мясных и рыбных продуктов, обнаружил серьезные нарушения. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Проверки были проведены после обращений депутатов Госдумы и общественных организаций, требующих контроля соблюдения законодательства при продаже сельскохозяйственной продукции.

«В январе 2025 года территориальные управления Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети „Светофор“ выявили многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС», — сообщило ведомство.

Основные выявленные нарушения включали отсутствие товаросопроводительной документации, неправильную или отсутствующую маркировку, истекший срок годности товаров, нарушение условий хранения. А также проблемы с упаковкой продукции.

В различных регионах страны была проведена серия инспекций, касающихся деятельности сети магазинов «Светофор». В результате этих проверок, обнаружение нарушений санитарных норм привело к закрытию нескольких торговых точек данного дискаунтера. В частности, в Ростовской области в 60 торговых точках сети «Светофор», расположенных в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде, зафиксировано 91 нарушение. В Москве работу магазина «Светофор» на юго-востоке Москвы приостановили на 70 суток, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России, особенно в отношении молочных, мясных и рыбных продуктов, обнаружил серьезные нарушения. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Проверки были проведены после обращений депутатов Госдумы и общественных организаций, требующих контроля соблюдения законодательства при продаже сельскохозяйственной продукции. «В январе 2025 года территориальные управления Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети „Светофор“ выявили многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС», — сообщило ведомство. Основные выявленные нарушения включали отсутствие товаросопроводительной документации, неправильную или отсутствующую маркировку, истекший срок годности товаров, нарушение условий хранения. А также проблемы с упаковкой продукции. В различных регионах страны была проведена серия инспекций, касающихся деятельности сети магазинов «Светофор». В результате этих проверок, обнаружение нарушений санитарных норм привело к закрытию нескольких торговых точек данного дискаунтера. В частности, в Ростовской области в 60 торговых точках сети «Светофор», расположенных в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде, зафиксировано 91 нарушение. В Москве работу магазина «Светофор» на юго-востоке Москвы приостановили на 70 суток, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...