Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети «Светофор»

В магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России, особенно в отношении молочных, мясных и рыбных продуктов, обнаружил серьезные нарушения. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Проверки были проведены после обращений депутатов Госдумы и общественных организаций, требующих контроля соблюдения законодательства при продаже сельскохозяйственной продукции.
«В январе 2025 года территориальные управления Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети „Светофор“ выявили многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС», — сообщило ведомство.
Основные выявленные нарушения включали отсутствие товаросопроводительной документации, неправильную или отсутствующую маркировку, истекший срок годности товаров, нарушение условий хранения. А также проблемы с упаковкой продукции.
В различных регионах страны была проведена серия инспекций, касающихся деятельности сети магазинов «Светофор». В результате этих проверок, обнаружение нарушений санитарных норм привело к закрытию нескольких торговых точек данного дискаунтера. В частности, в Ростовской области в 60 торговых точках сети «Светофор», расположенных в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде, зафиксировано 91 нарушение. В Москве работу магазина «Светофор» на юго-востоке Москвы приостановили на 70 суток, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.