В Госдуму внесен проект о выплате пособия на ребенка до 23 лет

Депутаты от КПРФ предложили законопроект в Госдуму, который предусматривает ежемесячные выплаты родителям детей до 23 лет, обучающихся на очной форме. Законопроект доступен в электронной базе Госдумы.
«Предлагается внести изменения в закон „О государственных пособиях гражданам, имеющим детей“. В настоящее время закон позволяет получать ежемесячное пособие беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, а также одному из родителей или опекунов ребенка до 17 лет», — говорится на сайте ТАСС. Законопроект предлагает изменить возраст получения пособия на ребенка с 18 до 23 лет для тех, кто учится очно. Это связано с тем, что дети до 23 лет, обучающиеся очно, учитываются в составе семьи, что снижает среднедушевой доход.
Авторы законопроекта считают, что он поможет восстановить справедливость и улучшить социальную защиту семей с детьми. Это создаст единую систему поддержки от беременности до совершеннолетия ребенка. Однако, продление выплат увеличит расходы федерального бюджета на 99 миллиардов рублей ежегодно.
Ранее URA.RU сообщало, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесет на рассмотрение парламента законопроект, целью которого является увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. По предложению депутатов, пособие должно составлять 60% от среднего заработка родителя, а минимальный размер пособия — не менее 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.
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