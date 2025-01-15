В России хотят увеличить пособия по уходу за ребенком

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого внесет на рассмотрение парламента законопроект, целью которого является увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. По предложению депутатов, пособие должно составлять 60% от среднего заработка родителя, а минимальный размер пособия — не менее 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе.
«Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка. Также установление минимального размера пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ по месту жительства в соответствии с ФЗ… „О прожиточном минимуме в РФ“», — говорится в документе, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
Авторы законопроекта уверены, что такое изменение не только обеспечит дополнительную поддержку семьям с детьми, но и будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению экономического положения семей, тем самым снижая уровень бедности. «Это будет хоть и небольшим, но подспорьем для молодой семьи», — пояснил Слуцкий.
Ранее депутаты нижней палаты парламента предложили повысить сумму выплаты остатка средств материнского капитала с нынешних 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Отмечается, что принятый законопроект позволит получить материальную поддержку большому количеству семей с детьми.
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