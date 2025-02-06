Морпехи рассказали, как отбили новое наступление ВСУ в Курской области

Украинские боевики не ожидали, что их формирования разгромят в самые кратчайшие сроки во время контрнаступления на территории Курской области. О боевых столкновениях рассказал офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман.
«ВСУ попытались двумя колоннами пробиться через позиции наших соседей в районе нахождения подразделений ВС РФ. Они обошли с фланга населенный пункт Черкасская Конопелька, попытались прорваться к населенному пункту Уланок», — пояснил морсокй пехотинец в беседе с РИА Новости.
Киев рассчитывал на внезапность маневра и большое количество задействованных сил. «Противник забрасывал роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство», — рассказал Боцман.
Пехоту ВСУ, которая на бронемашинах высадилась в лесу, накрыла артиллерия. Территорию в данный момент прочесывают и зачищают малые группы российских солдат.
Основные силы неприятеля были остановлены подразделениями группировки «Север». Для этого сформировали сводные отряды, куда, помимо 810-й бригады, вошли бойцы из 177-го полка морской пехоты, 40-й бригады морской пехоты, 11-й бригады, добровольческого отряда «Ветераны» и подразделений Росгвардии.
Очередное контрнаступление враг предпринял утром 6 февраля, пишет RT. В ходе проведенных боев было отражено минимум восемь атак, передает телеканал 360. Ранее суточные потери ВСУ в регионе превысили 200 человек, отмечает «Национальная служба новостей».
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