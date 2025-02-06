06 февраля 2025

Немецкого шпица в Челябинске продают за три миллиона рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске продается самый дорогой шпиц в регионе
В Челябинске продается самый дорогой шпиц в регионе Фото:

В Челябинске на продажу выставили собаку породы немецкий шпиц стоимостью в три миллиона рублей. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.

«Продается немецкий шпиц. Цена — три миллиона рублей», — говорится на сайте «Авито».

О возрасте собаки продавец не сообщает. Также владелец шпица не объясняет, почему такая завышенная цена на домашнего питомца. В среднем цены на щенков данной породы варьируются в нашем регионе от 10 до 35 тысяч рублей.

Возраст и вес собаки продавец не указал
Возраст и вес собаки продавец не указал
Фото:

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В Челябинске на продажу выставили собаку породы немецкий шпиц стоимостью в три миллиона рублей. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений. «Продается немецкий шпиц. Цена — три миллиона рублей», — говорится на сайте «Авито». О возрасте собаки продавец не сообщает. Также владелец шпица не объясняет, почему такая завышенная цена на домашнего питомца. В среднем цены на щенков данной породы варьируются в нашем регионе от 10 до 35 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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