В Челябинске продается самый дорогой шпиц в регионе
В Челябинске на продажу выставили собаку породы немецкий шпиц стоимостью в три миллиона рублей. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.
«Продается немецкий шпиц. Цена — три миллиона рублей», — говорится на сайте «Авито».
О возрасте собаки продавец не сообщает. Также владелец шпица не объясняет, почему такая завышенная цена на домашнего питомца. В среднем цены на щенков данной породы варьируются в нашем регионе от 10 до 35 тысяч рублей.
Возраст и вес собаки продавец не указал
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