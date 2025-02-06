В ХМАО врачи вернули зрение волонтеру, попавшему под атаку дрона ВСУ

Врачи окружной больницы Ханты-Мансийска извлекли множество осколков из лица и глаз волонтера, попавшего под обстрел дрона ВСУ под Авдеевкой (ДНР). Подробности спасения зрения пациента в соцсети рассказал глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
«Житель Нижневартовска пострадал под Авдеевкой в результате удара вражеского беспилотника. Мужчина получил контузию, множественные осколочные ранения и повреждение глаз. Специалисты Офтальмологического центра ОКБ провели срочное хирургическое вмешательство по удалению осколков из витреальной полости», — поделился Паськов в своем telegram-канале.
Он добавил, что врачам удалось устранить кровоизлияние, восстановить целостность роговицы и установить интраокулярную линзу. Сама же операция является очень сложной и в стране ее выполняют единицы. Сейчас пациент выписан домой и продолжает восстановление.
Врачи из ХМАО демонстрируют высокий уровень мастерства в лечении серьезных травм и спасении жизней, как показывает недавний случай в Пыть-Яхе, где медицинский персонал успешно спас мужчину с ожогами 45% тела, проведя ряд сложных операций.
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