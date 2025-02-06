Россия осознает стратегию Запада по замораживанию военных действий на Украине и не планирует поддаваться на эти манипуляции, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков. По его словам, основной целью Запада является предоставление времени для перевооружения украинских войск.
«На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.
Мешков также подчеркнул, что Москва внимательно следит за действиями Запада и готова принять меры для защиты своих интересов. Российская сторона призывает к бдительности в вопросах международной безопасности и стабильности в регионе.
МИД РФ ранее категорически отклонил предложения о возможности временного перемирия или заморозки конфликта на территории Украины. Там выразили мнение, что такие меры будут использоваться Западом для наращивания военных возможностей киевского режима, напоминает RT.
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