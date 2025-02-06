06 февраля 2025

Посол Мешков: Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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В МИДе ранее назвали неприемлемой заморозку или временное перемирие на Украине
В МИДе ранее назвали неприемлемой заморозку или временное перемирие на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия осознает стратегию Запада по замораживанию военных действий на Украине и не планирует поддаваться на эти манипуляции, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков. По его словам, основной целью Запада является предоставление времени для перевооружения украинских войск.

«На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Мешков также подчеркнул, что Москва внимательно следит за действиями Запада и готова принять меры для защиты своих интересов. Российская сторона призывает к бдительности в вопросах международной безопасности и стабильности в регионе.

МИД РФ ранее категорически отклонил предложения о возможности временного перемирия или заморозки конфликта на территории Украины. Там выразили мнение, что такие меры будут использоваться Западом для наращивания военных возможностей киевского режима, напоминает RT.

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Россия осознает стратегию Запада по замораживанию военных действий на Украине и не планирует поддаваться на эти манипуляции, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков. По его словам, основной целью Запада является предоставление времени для перевооружения украинских войск. «На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости. Мешков также подчеркнул, что Москва внимательно следит за действиями Запада и готова принять меры для защиты своих интересов. Российская сторона призывает к бдительности в вопросах международной безопасности и стабильности в регионе. МИД РФ ранее категорически отклонил предложения о возможности временного перемирия или заморозки конфликта на территории Украины. Там выразили мнение, что такие меры будут использоваться Западом для наращивания военных возможностей киевского режима, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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