Генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами

Новая генеральный прокурор США Памела Бонди распустила рабочую группу Министерства юстиции, которая занималась преследованием активов российского бизнеса. Об этом сообщается в официальном меморандуме.
«Рабочая группа KleptoCapture (формирование минюста США, преследующее активы российского бизнеса и предпринимателей из РФ — прим. URA.RU), команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст меморандума. Отмечается, что прокуроры, работавшие в этой группе, должны вернуться на свои прежние позиции, а ресурсы будут перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.
Ранее URA.RU сообщало, что правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, который определяет порядок конфискации имущества резидентов «недружественных» стран. Конфискация активов возможна в счет компенсации, если будет конфисковано имущество России или Центрального банка.
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