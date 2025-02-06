06 февраля 2025

Генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами
Новая генпрокурор США распустила группу, занимавшуюся российскими активами Фото:

Новая генеральный прокурор США Памела Бонди распустила рабочую группу Министерства юстиции, которая занималась преследованием активов российского бизнеса. Об этом сообщается в официальном меморандуме. 

«Рабочая группа KleptoCapture (формирование минюста США, преследующее активы российского бизнеса и предпринимателей из РФ — прим. URA.RU), команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст меморандума. Отмечается, что прокуроры, работавшие в этой группе, должны вернуться на свои прежние позиции, а ресурсы будут перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.

Ранее URA.RU сообщало, что правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, который определяет порядок конфискации имущества резидентов «недружественных» стран. Конфискация активов возможна в счет компенсации, если будет конфисковано имущество России или Центрального банка.

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Новая генеральный прокурор США Памела Бонди распустила рабочую группу Министерства юстиции, которая занималась преследованием активов российского бизнеса. Об этом сообщается в официальном меморандуме.  «Рабочая группа KleptoCapture (формирование минюста США, преследующее активы российского бизнеса и предпринимателей из РФ — прим. URA.RU), команда министерства по клептократии, Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст меморандума. Отмечается, что прокуроры, работавшие в этой группе, должны вернуться на свои прежние позиции, а ресурсы будут перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности. Ранее URA.RU сообщало, что правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, который определяет порядок конфискации имущества резидентов «недружественных» стран. Конфискация активов возможна в счет компенсации, если будет конфисковано имущество России или Центрального банка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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