В правительстве одобрили конфискацию активов недружественных резидентов

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, который определяет порядок конфискации имущества резидентов «недружественных» стран. Конфискация активов возможна в счет компенсации, если будет конфисковано имущество России или Центрального банка. Об этом сообщили два источника, близкие к кабмину.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 3 февраля одобрила проект закона, описывающего механизм конфискации активов резидентов „недружественных“ стран в ответ на конфискацию активов России и ЦБ», — об этом сообщает Forbes. Отмечается, что законопроект подготовлен для реализации указа президента.
Законопроект о конфискации имущества резидентов «недружественных» стран был разработан в ответ на конфискацию активов России за рубежом, включая действия США. Инициатива, подготовленная в соответствии с указом президента от 23 мая 2024 года, получила одобрение от ключевых министерств и ведомств, включая ЦБ и МИД.
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