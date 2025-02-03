03 февраля 2025

В правительстве одобрили конфискацию активов недружественных резидентов

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В правительстве одобрили порядок конфискации активов «недружественных» стран
В правительстве одобрили порядок конфискации активов «недружественных» стран Фото:

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, который определяет порядок конфискации имущества резидентов «недружественных» стран. Конфискация активов возможна в счет компенсации, если будет конфисковано имущество России или Центрального банка. Об этом сообщили два источника, близкие к кабмину. 

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 3 февраля одобрила проект закона, описывающего механизм конфискации активов резидентов „недружественных“ стран в ответ на конфискацию активов России и ЦБ», — об этом сообщает Forbes. Отмечается, что законопроект подготовлен для реализации указа президента.

Законопроект о конфискации имущества резидентов «недружественных» стран был разработан в ответ на конфискацию активов России за рубежом, включая действия США. Инициатива, подготовленная в соответствии с указом президента от 23 мая 2024 года, получила одобрение от ключевых министерств и ведомств, включая ЦБ и МИД. 

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Правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, который определяет порядок конфискации имущества резидентов «недружественных» стран. Конфискация активов возможна в счет компенсации, если будет конфисковано имущество России или Центрального банка. Об этом сообщили два источника, близкие к кабмину.  «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 3 февраля одобрила проект закона, описывающего механизм конфискации активов резидентов „недружественных“ стран в ответ на конфискацию активов России и ЦБ», — об этом сообщает Forbes. Отмечается, что законопроект подготовлен для реализации указа президента. Законопроект о конфискации имущества резидентов «недружественных» стран был разработан в ответ на конфискацию активов России за рубежом, включая действия США. Инициатива, подготовленная в соответствии с указом президента от 23 мая 2024 года, получила одобрение от ключевых министерств и ведомств, включая ЦБ и МИД. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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