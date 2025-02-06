Прокуратура проверит Wildberries из-за жалоб работников

Прокуратура Московской области начала проверку интернет-ритейлера Wildberries после поступления жалоб от сотрудников на недопустимые досмотры. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Подмосковья Андрей Малютин.
«В прокуратуре области по вашему запросу организована проверка, — говорится в сообщении. О результатах вам будет сообщено дополнительно», — сообщил Малютин, передают «Ведомости». Представитель Wildberries, в свою очередь, заверил, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами и готова оказать всю необходимую помощь в ходе проверки.
Вновь разгорается скандал, связанный с обвинениями в «унизительных досмотрах» сотрудников сортировочного центра Wildberries в Софьино. По информации, персоналу вновь приходится проходить процедуру обыска, включающую досмотр до нижнего белья при входе и выходе из центра, передает «Царьград». Это не первый случай подобных жалоб. Подобные инциденты уже фиксировались в различных подразделениях Wildberries и иногда происходили на камеру. В 2022 году вопрос был поднят в Госдуме.
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