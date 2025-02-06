В Госдуме предложили ввести новые выходные для россиян

В Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы официальными выходными днями. Об этом сообщил депутат Дмитрий Гусев. По его словам, законопроект находится в стадии разработки.
«Пасха и День Святой Троицы — это не просто праздники, а светлые моменты, наполненные радостью, теплом и семейными традициями. Мы готовим законопроект, который позволит сделать понедельник после этих воскресных праздников дополнительным выходным», — отметил Гусев в интервью агентству РИА Новости.
Дмитрий Гусев подчеркнул, что нововведение позволит гражданам проводить больше времени с семьей и углубляться в культурные традиции. Он уверен, что это укрепит общественные и семейные ценности, поможет передавать традиции новым поколениям.
В текущем году россияне будут работать шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября. Причиной такого изменения стал перенос выходного дня, который обычно выпадает на субботу, на понедельник 3 ноября, передает MK.RU.
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